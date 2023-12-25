Ağrı'da yol açma çalışmasında facia: 2 ölü, 2 kayıp

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında vatandaşlar, koyunlarının kaybolması üzerine yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresinin iş makineleri köye yönlendirildi.

Çalışmalar sırasında Operatör Necati Şen idaresindeki iş makinesi, yoğun kar ve tipinin olduğu köy yolunda içindeki 3 kişi ile birlikte uçuruma yuvarlandı.

Bölgeye sevk edilen UMKE, jandarma ile arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.

İş makinesine ulaşan ekipler, ağır yaralanan iş makinesi operatörünü sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak, düzlük alanda bekleyen paletli ambulansa taşıdı. İş makinesinde bulunan vatandaşlardan Mustafa Taşdemir'in ise cansız bedenine ulaşıldı.

Ağır yaralanan Necati Şen, sağlık ekiplerince Taşlıçay Devlet Hastanesine götürüldü. İş makinesi operatörü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan ekiplerin diğer 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmasına, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ara verildi.

Yasin Taşdemir ve Raif Aydın'ı arama çalışmalarına hava şartları nedeniyle ara verildi.