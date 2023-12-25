Hava harekatlarında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 23 Aralık tarihinde terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor."