Mescide ayakkabıyla giren akademisyen hakkında inceleme başlatıldı
Mescide ayakkabıyla giren akademisyen hakkında inceleme başlatıldı
Onlarca Üründe Yılın Son Fırsatları!
Onlarca Üründe Yılın Son Fırsatları!
Sponsorlu İçerik
İş makinesi uçuruma yuvarlandı...Ölü sayısı 4'e çıktı
İş makinesi uçuruma yuvarlandı...Ölü sayısı 4'e çıktı
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi
4 kurum toplamda 281 personel almak için ilana çıktı
4 kurum toplamda 281 personel almak için ilana çıktı
Mehmet Şimşek'ten yüzde 25'lik kira sınırına ilişkin yeni mesaj
Mehmet Şimşek'ten yüzde 25'lik kira sınırına ilişkin yeni mesaj
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim iş birliği tamamlandı
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim iş birliği tamamlandı
Bütçe maratonunda son gün
Bütçe maratonunda son gün
Hava harekatlarında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi
Hava harekatlarında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi
Kafeteryada darbedilen öğretim üyesi hayatını kaybetti
Kafeteryada darbedilen öğretim üyesi hayatını kaybetti
Hava soğudukça asgari ücret eriyor
Hava soğudukça asgari ücret eriyor
Maliye kararlı, iş dünyası düzeltme bekliyor
Maliye kararlı, iş dünyası düzeltme bekliyor
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için tarih belli oldu
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için tarih belli oldu
Asgari ücrette karar haftası
Asgari ücrette karar haftası
'İnşaata' dönüşüm dopingi
'İnşaata' dönüşüm dopingi
Kalleş pusuda İsrail parmağı
Kalleş pusuda İsrail parmağı
CHP'li isimler, CHP'nin bildiriye imza atmamasını eleştirdi
CHP'li isimler, CHP'nin bildiriye imza atmamasını eleştirdi
5 ilde eğitime kar engeli
5 ilde eğitime kar engeli
Demir çubukla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
Demir çubukla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu
Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu
DEM Parti kongresine soruşturma: 42 gözaltı
DEM Parti kongresine soruşturma: 42 gözaltı
Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Şehit Aslan'ın komutanına gönderdiği video duygulandırdı
Şehit Aslan'ın komutanına gönderdiği video duygulandırdı
İşte 2024 Asgari ücret zam senaryoları
İşte 2024 Asgari ücret zam senaryoları
2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı
2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı
Şehitleri ve ailelerini hedef alan paylaşımlara erişim engeli talebi
Şehitleri ve ailelerini hedef alan paylaşımlara erişim engeli talebi
AK Parti üç ilde aday göstermeyecek
AK Parti üç ilde aday göstermeyecek
RTÜK Başkanı Şahin'den şehitlerle ilgili yayın yapan programlara uyarı
RTÜK Başkanı Şahin'den şehitlerle ilgili yayın yapan programlara uyarı
MEB, öğretmenler ve okul yöneticileriyle istişare için saha ziyaretlerine başladı
MEB, öğretmenler ve okul yöneticileriyle istişare için saha ziyaretlerine başladı
Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına soruşturma
Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına soruşturma
Ana sayfaKPSS KPSS, EKPSS ve Personel Alım Haberleri

4 kurum toplamda 281 personel almak için ilana çıktı

Dışişleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 11:25, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 12:13
Yazdır
4 kurum toplamda 281 personel almak için ilana çıktı

Dışişleri Bakanlığı 50 personel alacak

Dışişleri Bakanlığı 50 personel alacak. Son başvuru tarihi 26 ocak 2023

Dışişleri Bakanlığından: ADAY MESLEK MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Dışişleri ilanı detayları için tıklayınız

Hacettepe Üniversitesi 179 sözleşmeli personel alacak

Hacettepe Üniversitesi 179 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 8 ocak 2023

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 / 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 4/B maddesine göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam (179) sözleşmeli personel alınacaktır.

ilan sayfamıza erişmek için tıklayınız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 ocak 2023

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI

YARIŞMA SINAVI İLANI

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında (ANKARA) görev yapmak üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 7 ila 9. dereceden toplam 15 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı kadrosuna sözlü sınav ile personel alınacak olup kadrolara ilişkin grup numarası, öğrenim dalı, öğrenim dalları itibarıyla atama yapılacak kadro sayısı, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı vc Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ilan sayfamıza erişmek için tıklayınız

Tarım ve Orman Bakanlığı 37 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 37 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 ocak 2023

Tarım Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber