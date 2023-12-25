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Altının gramı 1932 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1932 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 10:54, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 10:55
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Altının gramı 1932 liradan işlem görüyor

Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,73 yükselişle 1929 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1932 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 240 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 190 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 2 bin 53 dolar seviyesinde dengelendi.

Enflasyonla mücadele kapsamında yılın ilk yarısında şahin adımların görüldüğü 2023, güvercin beklentilerin güç kazanması ve gelecek yıl faiz indirimlerinin mart ayında ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından başlatılabileceği yönündeki öngörülerle tamamlanıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta yüzde 85 ihtimalle politika faizini düşürmeye başlayacağı tahmin edilirken, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin bankanın adımları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Enflasyon endişelerinin güç kaybetmesi tahvil talebinin artmasına neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yıl içinde yüzde 5,02 ile son 16 yılın zirvesini görmesinin ardından senenin son haftasında yüzde 3,90 ile geçen yılki kapanış seviyesinin hemen üzerinde yer alıyor.

Altının ons fiyatının da tahvil piyasalarındaki alıcı seyirden faydalandığı görülürken, tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışını yapmaya hazırlanıyor. Geçen haftayı 2.053 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde Londra ve New York borsalarının kapalı olması nedeniyle dar bantta hareket ediyor.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 55 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 30 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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