Mehmet Şimşek'ten yüzde 25'lik kira sınırına ilişkin yeni mesaj

Türkiye'de düşük faiz ısrarı sonrası patlayan enflasyonla birlikte uçan kira fiyatlarını dizginleyebilmek için 1 Temmuz 2022'de konut kira artışlarına yüzde 25 zam sınırı getirilmişti.



Karar bu yıl temmuz ayında bir sene daha uzatılmıştı.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen bugünkü köşesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in iş dünyasıyla basına kapalı yaptığı görüşmede yüzde 25'lik kira zam sınırı ve ikinci konut vergisine dair önemli mesajlar verdiğini yazdı.



Şimşek'in toplantıda şu ifadeleri kullandığı belirtiliyor: "Konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024'te bitecek olan düzenlemeye, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak."

Şimşek'in toplantıda şu ifadeleri kullandığı belirtiliyor: "Konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024'te bitecek olan düzenlemeye, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak."

"Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz."

"Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz."

Geçtiğimiz hafta ayrıca yüzde 25'lik kira zam sınırı için İstinaf Mahkemesi 'adil değil' kararı gelmişti. Söz konusu kararın emsal teşkil edebileceği belirtiliyordu.