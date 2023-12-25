FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı, 10 firari hükümlü cezaevine gönderildi

Eski hakim Ahmet C'nin de aralarında olduğu 10 hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi. Hakkında verilmiş infaz ertelemesi kararı bulunan 1 hükümlü, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Aralık'ta örgütün hücre evinde yakalanan 16 kişiden 11'inin, FETÖ'ye üye olmak ve benzeri suçtan haklarında verilmiş hapis cezaları bulunduğu belirlendi.

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