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Kurumların kadro veya pozisyonlarına geçici görevlendirme

Geçici görevlendirme, Kurumların Emrine ve Kurumların Kadro veya Pozisyonlarına yapılabilmektedir. Bu yazımızda Kurumların Kadro veya Pozisyonlarına yapılan geçici görevlendirmeye dair değerlendirmelere yer vereceğiz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 14:00, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 11:44
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Kurumların kadro veya pozisyonlarına geçici görevlendirme

Kamu kurumlarında geçici görevlendirme ile ilgili hükümler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci maddesi, 375 sayılı KHK'nın ek 25 inci maddesi ve Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde yer almaktadır.

Görüldüğü üzere, kamu personel rejimindeki karışıklığın bir örneği de dağınık mevzuat uygulamasıyla bu konudadır. İki adet üst norm ve bir adet alt normla geçici görevlendirmenin esasları her biri bir mevzuatta olmak üzere düzenlenmiştir.

Geçici görevlendirme, Kurumların Emrine ve Kurumların Kadro veya Pozisyonlarına yapılabilmektedir. Yukarıdaki mevzuat hükümleri incelendiğinde bu yazımızda, kurumların kadro veya pozisyonlarına geçici görevlendirmedeki usul ve esaslara yer vereceğiz.

-Kurumlarındaki statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personel geçici olarak görevlendirilebilir.

-Ancak, hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar geçici görevlendirilemez.

-Öte yandan, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar da yukarıda yer verilen Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapamaz.

-Yükseköğretim kurumları da geçici görevlendirme yapamayacaklar arasında Yönetmelikte sayılmışken, Danıştay 8. Dairesinin Kararıyla bu ibarenin yürürlüğü durdurulmuştur. Dolayısıyla, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilecek karar sonucunda ibarenin kalıp kalmayacağı kesinleşecektir.

-Geçici görevlendirme yapılabilmesi için, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş kadro bulunmalıdır.

-Kurum kadrosuna görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

-Bu görevlendirme süresi bir yılı geçmemek üzere yapılabilir. Ancak bu süre birer yıl uzatılabilir.

-İlgilinin görevlendirileceği kadro veya pozisyona atanmada aranan şartları taşıması gerekir. (Sınav şartı varsa bu da dahil tüm şartların sağlanması gerekmektedir)

-İlgililer, görevlendirildiği kadro veya pozisyon unvanındaki emsali personel gibi mali ve sosyal haklardan faydalanırlar. Bunların SGK ile ilişkileri devam eder.

-İlgililer, görevlendirildikleri süre boyunca kendi kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. (Görevlendirildikleri kurumdan aylık aldıkları için)

-İlgililerin terfi işlemleri devam etmektedir. Kişilerin geçici görevlendirildikleri kurumda geçen süreleri kendi kurumunda geçmiş sayılır.

-Adaylık veya deneme süresindeki personel bu dönemlerde geçici görevlendirilemez.

-İlgililer Geçici Görevlendirme Formunu doldurmalıdırlar.

-Geçici görevlendirme onayını Bakanlıklarda Bakan, diğer kurumlarda en üst yönetici yapar. Ancak onay yetkileri alt makamlara devredilebilir.

-Kesintili veya kesintisiz olup olmadığı farketmeksizin Yönetmelik kapsamında toplamda altı ayı geçen görevlendirmelerde personelin muvafakatinin alınması şarttır.

-Her ne kadar geçici görevlendirme en fazla 1 yıl yapılsa da bitiş tarihinden önce sona erdirilebilir.

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