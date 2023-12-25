Silopi'de derbi sonrası yol kapatan gruba polis müdahale etti

Silopi'de dün gece Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sona ermesinin ardından 3'üncü Cadde üzerinde bir araya gelen bir grup olay çıkardı. Grubun yolu trafiğe kapatarak olay çıkarması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Grubu dağıtmak için olay yerine giden polis ekiplerine grup taş, havai fişek ve molotof kokteyli atarak saldırdı. Polis ekipleri de gruba tazyikli su ile müdahalede bulundu. Polisin müdahalesi sonrası grup ara sokaklara kaçarak dağıldı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.