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YÖK'ün 'çift ana dal ve yan dal eğitim' kararı temel bilimlere ilgiyi artırdı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: Dikkat çekici akademik başarısı olan adaylarımızın üniversite tercihleri içinde temel bilimlere de yönelmelerini arzu ediyoruz. Mezuniyet sonrasında istihdam olanaklarını zenginleştirmek için bu ve diğer alanlarda yeni düzenlemeleri kamuoyu ile paylaşacağız

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 12:45, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 12:44
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YÖK'ün 'çift ana dal ve yan dal eğitim' kararı temel bilimlere ilgiyi artırdı

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), temel bilimlerle ilgili programları tercih edecek öğrencilere çift ana dal ve yan dal yapma imkanı sağlaması üzerine bu bölümlere talep artarken, taban puanlar ve başarı sıralaması yükseldi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, temel bilimlere ilgi çekmek ve kalitenin yükselmesini sağlamak amacıyla 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) önce alınan kararla İstanbul, Ankara, Dokuz Eylül, Karadeniz Teknik ve Çukurova üniversitelerinin fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerini tercih edecek öğrencilere çift ana dal ve yan dal imkanı getirildiği hatırlatıldı.

Bu bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerin bilgisayar bilimleri, iktisat, ekonomi, işletme, istatistik ve ekonometri programlarında çift ana dal ile yan dal eğitimi yapabilmesine imkan sağlandığı aktarılan açıklamada, "Bu karar üzerine adaylar, söz konusu bölümlere büyük ilgi gösterdi. 2023-YKS sonuçlarına göre, taban puanlar yaklaşık 10-35 puan aralığında artarken, başarı sıralamalarında da 61 binlere kadar ulaşan yükselmeler gözlendi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, tüm bilimlerin temeli kabul edilen matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine, bilimsel üretimde, AR-GE'de, inovasyonda ve sanayinin gelişmesinde itici güç olmaları nedeniyle gelişmiş ülkelerde büyük yatırımlar yapıldığına işaret edildi.

- Yeni taban puanlar ve başarı sıralamaları

YÖK'ün açıklamasında, İstanbul, Ankara, Dokuz Eylül, Karadeniz Teknik ve Çukurova üniversitelerinin fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerinin puanları ile başarı sıralamalarına yer verildi. Buna göre, taban puanlar yaklaşık 10-35 puan aralığında artarken, başarı sıralamalarında da 61 binlere kadar ulaşan yükselmeler gözlendi.

- "Aldığımız karar amacına ulaştı"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sonuçların çok sevindirici olduğunu belirterek, aldıkları kararın amacına ulaşmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bilgi üretiminin bir ülkenin, insanlığın gelişmesinde kilit rolü bulunduğuna işaret eden Özvar, temel bilimlerde kalitenin artırılmasının geleceğe yatırım olduğunu vurguladı.

Özvar, şunları kaydetti:

"Dikkat çekici akademik başarısı olan adaylarımızın üniversite tercihleri içinde temel bilimlere de yönelmelerini arzu ediyoruz. Bu amaçla, temel bilimler alanlarında eğitim-öğretim kalitesini artırmanın yanı sıra bu programların tercih bakımından cazip hale getirilmesi gerekiyor. Çift ana dal veya yan dal imkanının sunulmasını bu açıdan değerlendiriyoruz. Mezuniyet sonrasında istihdam olanaklarını zenginleştirmek için bu ve diğer alanlarda yeni düzenlemeleri kamuoyu ile paylaşacağız."

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