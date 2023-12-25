Kaputa oturup, aracı ayağıyla iten sürücüye para cezası

Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda otomobili arızalanan sürücü arkadaşından yardım istedi. Yardıma gelen kişinin de otomobilinde çekme halatı olmayınca sürücüler, bir genci kaputun üzerine çıkararak diğer otomobili bir süre itmesini sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine harekete geçti.

Plakaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden tespit edilen araçların sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlalden 2 bin 180'er lira idari ceza uygulandı.