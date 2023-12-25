Seyir halinde mesajlaşan otobüs şoförü görevden uzaklaştırıldı

Şikayet üzerine polis tarafından ceza uygulanan şoförün MUTTAŞ tarafından görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Dalaman Havalimanı'ndan yolcularını alan Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı MUTTAŞ'ın (Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret AŞ) yolcu otobüsünün sürücüsünün hareket ettikten sonra cep telefonuyla mesajlaşması bir yolcu tarafından kamerayla kaydedildi.

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