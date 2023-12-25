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Devlet korumasında yetişen 851 gencin kamuya ataması gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasında yetişen gençlerden 851'inin kamu kurumlarıma ataması yapıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 13:20, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 13:22
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Devlet korumasında yetişen 851 gencin kamuya ataması gerçekleştirildi

Devlet korumasından yararlanmış, tercih yapan bin 44 gençten 851'inin kamu kurumlarına ataması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törenle kura yöntemiyle atandı. Atama töreninde konuşan Bakan Göktaş, sözlerine başlarken 22-23 Aralık'ta Irak'ın kuzeyinde terör saldırıları sonucunda şehit olan 12 askeri andı. Yaralı askerlere ise acil şifalar diledi. Göktaş, bakanlık olarak devlet korumasındaki çocuklara yönelik sağlanan hizmetlerin yanı sıra onların kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmak ve iş hayatına katılımlarına da yardımcı olduklarını söyledi.

"2023 yılında devlet korumasından faydalanan çocuklarımızdan 319'u üniversiteye yerleştiler"

İşveren kurum ve kuruluşlar ile köprüler kurarak, gençlere imkanlarını çeşitlendirdiklerini belirten Bakan Göktaş, "İş ve meslek danışmanlarımızla, gençlerimizi iş hayatına hazırlıyor, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle onlara yol gösteriyoruz. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR işbirliğinde 2020 yılında İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimlerini başlattık. Bu kapsamda bugüne kadar 8 bin 40 çocuğumuza kariyer planlamasına ilişkin eğitimler verdik. Eğitim ve sanat alanlarında gençlerimizi destekliyor, başarılarıyla gurur duyuyoruz. 2023 yılında devlet korumasından faydalanan çocuklarımızdan 319'u üniversiteye yerleştiler. Korunma ve bakım hizmetlerimizden faydalanan çocuklarımız spor ve sanatla ilgileniyorlar. Bu alanda da başarılar elde edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu da bizim için tabii ki ayrıca bir gurur ve sevinç vesilesi. 5 bin 517 çocuğumuz en az bir spor branşıyla ilgileniyor. Şu an 20 milli, 1 bin 557 lisanslı ve 3 bin 960 lisanssız sporcu çocuğumuz var. Sporcu çocuklarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil ediyor, göğsümüzü kabartıyorlar" dedi.

"Bugüne kadar toplamda ise 61 bin 480 gencimizi kamuda istihdam ettik"

Devlet korumasından yararlanan gençlerin kendileri için yerlerinin ayrı olduğuna dikkati çeken Bakan Göktaş, "Devlet korumasından yararlanan kardeşlerimiz için, sizler için önemli başlıklarımızdan birisi de istihdam 1988 yılından 2002 yılına kadar 21 bin 302 hak sahibi gencimiz istihdam edilirken 2003-2023 yılları arasında 40 bin 178 gencimizi kamuya yerleştirdik. Bugüne kadar toplamda ise 61 bin 480 gencimizi kamuda istihdam ettik. İstihdam hakkı olan çocuklarımız için başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardık ve kura yöntemiyle yerleştirme usulünü getirdik. Yılda 1 kez yapılan yerleştirme işlemini artık yılda 3 kez yapıyoruz. Sadece kamuda değil, özel sektörde de istihdamı çeşitlendirmek için çalışıyoruz" bilgisini paylaştı.

Kura törenin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuya atanan gençlerle hatıra fotoğrafı çekildi. Kamu kurumlarına yetişen gençlerin atama sonuçları ise saat 17.00'de e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

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