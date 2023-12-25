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Hasan Arat: Görüştüğümüz hocalar var

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, teknik direktör konusunda görüştükleri isimler olduğunu belirterek, "Bunu yakın zamanda bizlerden duyacaksınız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 14:55, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 14:56
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Hasan Arat: Görüştüğümüz hocalar var

Turkuvaz Medya Grubu tarafından Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ne katılan Arat, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sözlerine Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulunarak başlayan Arat, "Her şeyden önce şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Vatanımızın başı sağolsun. Fevkalade üzgünüz. Aynı zamanda bugün Hatayspor ile önemli bir maçımız var. Yaşanan deprem felaketi sonrası hayatını kaybedenler bizim için çok büyük bir üzüntü. Tekrar Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Hatayspor maçına biz 100. yıl formasıyla çıkacağız. Aynı zamanda şehitlerimizi anmak için siyah bant takacağız. Yine arkadaşlar tişört ve pankart hazırladı. Bu duygularımızı halkımızla paylaşacağız." diye konuştu.

Hasan Arat, teknik direktör arayışlarının devam ettiğini belirterek, "Bizim kendi ifademiz olmadan ortaya çıkan isimlerin konuşulmasına çok itibar etmemek lazım. Haklı olarak medya birçok alternatifi konuşuyor. Bizim görüştüğümüz hocalar var. Bunlar çok kısa zamanda açıklanacaktır. Bu bilgiyi direkt bizim medya kanallarımızdan duymanızı tavsiye ediyorum. Çok yakındır. Bunu yakın zamanda bizlerden duyacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Yollarını ayırdıkları teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'ın önemli bir değeri olduğunu aktaran Arat, "Rıza hocamız bizim kıymetlimizdir. Beşiktaş'ın efsane ve unutulmaz kaptanıdır. Rıza hocamın bizim gönlümüzde her zaman yeri başkadır. Beşiktaş camiası Rıza hocayı tartışmaz. Dolayısıyla o profesyonel bir ayrılıktır. Bizim ayrılığımızın gönülde olması mümkün değildir. Beşiktaş'ın en önemli değerlerinden biridir. O yüzden bunu geçici bir ayrılık olarak değerlendirmekte fayda var." ifadelerini kullandı.

"Futbolcu transferleri de Beşiktaş'ın çok gündeminde"

Hasan Arat, futbolcu transferi konusunda da çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Antrenör transferinde olduğu gibi futbolcu transferleri de Beşiktaş'ın çok gündeminde. Bütün bunları çok yakın zamanda, transfer tarihi başladığı andan itibaren duyacaksınız. Bizim önemli sakatlarımız var. Bu sakatlarımızı bu arada rehabilite etme imkanımız olacak. Oyuncularımızın tekrardan sahaya dönmesini sağlayacak önlemler alacağız. Bunun için en önemlisi antrenörümüz olacak. Antrenörün belirlenmesiyle birlikte bütün bu hareket planı ve ihtiyaçlar anında yerine getirilecektir. Tekrar söylüyorum. Beşiktaş'ın bu geçici sıkıntısı bir gerçektir ama bu Beşiktaş bu sıkıntıların üzerinden çabuk kalkacak bir camiadır. Bizim takımımız da camiamız da bu sıkıntıların üstesinden gelecektir."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, kadro dışı bırakılan futbolcuların durumu hakkında ise "Bu sporcular bizim kontratlı oyuncularımız. Antrenörümüz geldiği anda bu kararı değerlendirecektir. Biz şu anda kontratlı sporcularımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz ve bu kararı antrenörümüz verecektir. Bildiğiniz gibi Samet Aybaba, Feyyaz Uçar çok ciddi çalışmalar yapıyor. Sakat ve dışarıda antrenman yapan oyuncularımızın bir an önce takıma dönmesi için de her türlü çalışmaların antrenör tarafından yapılacağını düşünüyoruz. Antrenörümüz belirlenir belirlenmez, bu kararları hızlı bir şekilde sizlere duyuracağız." açıklamasını yaptı.

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