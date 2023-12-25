Süper Kupa'nın hakemi belli oldu

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

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