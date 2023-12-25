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Soma maden faciasıyla ilgili 28 kamu görevlisi için dava açıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 28 kamu çalışanı hakkında kamu davası açıldığı bildirildi. 3 yıldan fazla süren dava sürecinde kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemişti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 15:34, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 15:35
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Soma maden faciasıyla ilgili 28 kamu görevlisi için dava açıldı

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, yaklaşık 9 yıl önce Soma Eynez Maden Ocağında 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde ihmali bulunan 28 kamu görevlisi hakkında kamu davası açıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "13 Mayıs 2014 tarihinde Soma ilçemizde yaşanan ve 301 madencimizin vefatıyla sonuçlanan maden kazası nedeniyle Soma Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma neticesinde ihmali bulunan 28 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlenerek Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Soma Maden faciasıyla ilgili olarak 13 Nisan 2015 tarihinde 8'i tutuklu 37'si tutuksuz toplam 45 sanık, 162 mağdur yaralı, 487 maktul müşteki ve 436 tanık ile Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan ceza davası 11 Temmuz 2018 tarihinde görülen 22. duruşma ile tamamlandı. Soma Kömür İşletmeleri yönetim kurulu başkanı, genel müdürü, işletme müdürü ve yardımcısının da içlerinde bulunduğu 14 sanık hapis cezası alırken, diğer 37 sanık beraat etti. 9 Şubat 2021'de tutukluların, tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.

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