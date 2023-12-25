Türk Büro Sen'den, 'herkes tarafını belli etsin' açıklaması
Türk Büro Sen'den yapılan açıklamada; 'Türk Devletinin yanında yer almayan, devletimizin karşısında, düşmanın yanındadır. Bunun partisi, milletvekili, sendikası, derneği, iş adamı, sanatçısı, yazarı, çizeri yoktur. Hain, haindir, bölücü, bölücüdür.' denildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 16:07, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 16:09
Türk Büro Sen'den yapılan açıklama şu şekilde;
Devletimizin Yanındayız
Türk Devletinin yanında yer almayan, devletimizin karşısında, düşmanın yanındadır. Bunun partisi, milletvekili, sendikası, derneği, iş adamı, sanatçısı, yazarı, çizeri yoktur. Hain, haindir, bölücü, bölücüdür.
Devletimiz, bütün gücü ve imkanları ile siyasi, idari, adli ve mali olarak bunların üzerine gitmeli, nefeslerini kesmelidir. Kahraman Mehmetçiğimiz canı ile kanı ile emperyalizmin maşaları ile mücadele ederken, bu ülkenin imkanlarından istifade eden hainler, nefes almamalı, ihanetlerinin bedelini ödemelidir.