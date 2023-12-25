Türk Büro Sen'den, 'herkes tarafını belli etsin' açıklaması

Türk Büro Sen'den yapılan açıklama şu şekilde;

Devletimizin Yanındayız

Türk Devletinin yanında yer almayan, devletimizin karşısında, düşmanın yanındadır. Bunun partisi, milletvekili, sendikası, derneği, iş adamı, sanatçısı, yazarı, çizeri yoktur. Hain, haindir, bölücü, bölücüdür.

Devletimiz, bütün gücü ve imkanları ile siyasi, idari, adli ve mali olarak bunların üzerine gitmeli, nefeslerini kesmelidir. Kahraman Mehmetçiğimiz canı ile kanı ile emperyalizmin maşaları ile mücadele ederken, bu ülkenin imkanlarından istifade eden hainler, nefes almamalı, ihanetlerinin bedelini ödemelidir.