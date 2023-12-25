Meral Akşener kurmaylarıyla bir araya geldi

İyi Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu toplantıya ilişkin basın açıklaması yapacak.

Başkanlık Divanı üyeleri, yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri de ele aldı. Terör operasyonlarıyla ilgili son durum masaya yatırıldı.

İl ziyaret programı ve saha çalışmalarıyla ilgili planlama gözden geçirildi.

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