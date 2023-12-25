Meral Akşener kurmaylarıyla bir araya geldi
İyi Parti Başkanlık Divanı toplantısı Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 16:18, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 16:18
Başkanlık Divanı üyeleri saat 14.00'te İyi Parti Genel Merkezi ek binasında bir araya geldi.
Toplantıda Meral Akşener'in Uşak ve Nevşehir'de verdiği mesajların yansımaları değerlendirildi.
Saha çalışmaları planlandı
İl ziyaret programı ve saha çalışmalarıyla ilgili planlama gözden geçirildi.
Başkanlık Divanı üyeleri, yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri de ele aldı. Terör operasyonlarıyla ilgili son durum masaya yatırıldı.
İyi Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu toplantıya ilişkin basın açıklaması yapacak.