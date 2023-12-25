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Türkiye'ye getirilen yabancı plakalı taşıtlar ile ilgili yeni düzenleme

Yurt dışından emekli vatandaşların, geçici olarak Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlarının, aralıksız 4 yıl ülkede kalması mümkün olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 16:25, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 16:26
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Türkiye'ye getirilen yabancı plakalı taşıtlar ile ilgili yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, 2009 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, halihazırda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin (yurt dışından emekliler dahil) taşıtları Türkiye'de 730 güne kadar kalabiliyor.

Bu 730 günlük sürenin tamamının kullanılmasından sonra yurt dışından yeniden taşıt getirilebilmesi için kişi ve taşıtın 185 gün yurt dışında bulunması gerekiyor. Bu durumun Türkiye'de uzun süre kalan yurt dışından emekli vatandaşların mağduriyetine neden olması nedeniyle söz konusu sorunun önüne geçilmesi için ilgili Karar'da değişiklik yapılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı'yla yapılacak değişiklikle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yurt dışından emekli vatandaşlar ile Türkiye'de oturum izni almış emekli yabancıların, taşıtlarına verilen sürelerin tamamlanmasından önce yapacakları başvuruya istinaden kişi ve taşıtın yurt dışına çıkış yapmasına gerek kalmadan, bu sürelerin yeniden verilmesi imkanı getirilecek.

Bu sayede, yurt dışından emekli vatandaşların geçici olarak Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlarının aralıksız 4 yıl ülkede kalabilmesi mümkün olacak. Ayrıca bu haktan yararlanarak taşıtını 4 yıl Türkiye'de bulundurduktan sonra yurt dışına çıkaran vatandaşlar, taşıtlarıyla en az 185 gün ülke dışında bulunmaları halinde bu kapsamda yeniden 4 yıl süreyle taşıt getirebilecek.

- Büyük Britanya'dan gelenler de yararlanabilecek

Diğer taraftan, gerekli şartları sağlamadan Türkiye'ye taşıtlarıyla giriş yapmak isteyen Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliğinde yerleşik kişilere tanınan bir aylık süreden, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması sonucu bu ülkede yerleşik kişiler faydalanamıyor. Bu nedenle Karar'a Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı da eklenecek.

Böylece Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliğinde yerleşik vatandaşların acil durumda taşıtlarıyla Türkiye'ye gelmeleri durumunda sınır kapılarında mağdur olmaması için sağlanacak bu istisnai kolaylıktan, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'ndan gelen kişiler de yararlanacak.

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