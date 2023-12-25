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Yurt dışı telefonlarının kullanım süresi değişiyor: 180 güne çıkacak

Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanılma süresinin 120'den 180 güne çıkarılacağı açıklandı. Geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların ülkede kalma süresinin de yurt dışından emekli olanlar için 4 yıla artırılacağını belirtildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 16:34, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 17:13
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Yurt dışı telefonlarının kullanım süresi değişiyor: 180 güne çıkacak

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yapılacak yeni düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'Geçici haberleşme' için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30'ar gün uzatılabileceğini açıkladı.

Sırakaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı infografiğe göre, yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanma süresi 180 güne çıkarılacak.

120 günlük süre dolmadan e-Devlet'ten süre uzatım talebinde bulunanlar, yurt dışından getirdikleri telefonlarını 180 güne kadar kullanabilecekler.

"EMEKLİLERE AİT ARAÇLAR DA 4 YIL KALACAK"

Sırakaya, ayrıca yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye'de kalan vatandaşların geçici olarak ülkeye getirdikleri taşıtlar için 730 gün süre verildiğini bildirerek, "Bu sürenin tamamı kullanıldıktan sonra yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın taşıtı ile yeniden yurt dışına çıkış yapmasına gerek olmaksızın; bir defaya mahsus olmak üzere 730 güne kadar ek süre verilmesine yönelik düzenlememiz 2024'te yürürlüğe giriyor. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Sırakaya'nın paylaştığı infografiğe göre, geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların ülkede kalma süresi, yurt dışından emekli olanlar için 4 yıla çıkarılıyor. Yurt dışında ikamet eden emekliler, Türkiye'ye getirdikleri araçların burada kalma süresini 1 defaya mahsus 2 yıl daha uzatabilecekler.

İlk 2 yıllık süre dolmadan gümrük müdürlüklerimize başvuran emeklilere, araçlarını yurt dışına çıkarıp 185 gün beklemeye gerek kalmadan, 2 yıl daha süre verilecek. Bu haktan halihazırda Türkiye'de bulanan araçlar da yararlanabilecek. Uygulama 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

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