Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pisti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pistinin açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanının 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda inşa edildiğini belirten Erdoğan, havalimanının, İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi'nin (ITEP) ilk adımı olarak tasarlandığına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje ile başta savunma ve havacılık sanayii olmak üzere ileri teknoloji alanında güçlü bir yenilikçilik altyapısının oluşturulmasının amaçlandığını vurguladı.



2009 YILINDA 'YAP-İŞLET-DEVRET' MODELİYLE YENİ TERMİNAL BİNASINI DEVREYE ALDIK

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın 2001 yılında hizmete girmesinden itibaren sadece İstanbul'un değil tüm bölgenin adeta uçuş merkezi haline geldiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün havalimanımız Anadolu Yakası'yla birlikte çevre illere de hizmet veriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye genelindeki iş ve turizm piyasalarının gelişimi açısından son derece kritik roller üstleniyor. Zaman içerisinde havalimanının artan hava ve yolcu trafiğini karşılamakta zorlandığını görüyoruz. Bunun üzerine ilk etapta 2009 yılında 'yap-işlet-devret' modeliyle yeni terminal binasını devreye aldık. Diğer taraftan 2010 yılında ITEP projesinin bir diğer unsuru olan İstanbul teknoloji geliştirme bölgesinin kuruluşu gerçekleştirildi. Teknopark İstanbul, bugün ülkemizin en önemli teknoloji merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın kullanım oranı ve yolcu trafiğinin sürekli yükseldiğini aktararak, "Havalimanımız 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiğiyle 25 milyon yolcuyu ağırladı. 2022 yılında bu sayı 31 milyon yolcuya ulaştı. 2023 yılının ilk 11 ayında 208 bin uçuş trafiğiyle yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik artışla 34 milyona yükseldi. Bugün Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu üçüncü havalimanıdır. Sene sonunda havalimanımızdan seyahat eden yolcu sayısının 37 milyonu aşacağını öngörüyoruz." diye konuştu.



HAVALİMANIMIZ RAKİPLERİNE GÖRE ÇOK İLERİ ÖZELLİKLERE SAHİPTİR

Sektördeki büyüme ve havalimanı gelişim planları çerçevesinde ihtiyaç duyulan ikinci pistin inşası için 2012 yılında karar aldıklarının kaydeden Erdoğan, ardından çalışmalara başlayarak toplam 970 milyon doları bulan yatırım tutarıyla ikinci pisti ve mütemmim işlerini tamamladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının trafik kapasitesini ikiye katlayacak pistin uzunluğunun 3 bin 540 metre olduğunu vurgulayarak, "Ayrıca 3 bin 520 metre, 3 bin metre ve 2 bin 400 metre uzunluğunda üç adet paralel taksi yolu vardır. Toplam 62 uçak kapasiteli, 650 bin metrekarelik orta apronu ve 40 uçak kapasiteli 300 bin metrekarelik kargo apronuyla havalimanımız rakiplerine göre çok ileri özelliklere sahiptir." şeklinde konuştu.



85 MİLYONDAN FAZLA YOLCU AĞIRLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeni pistin de devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişeceğini ifade etti. Erdoğan, "Engellemek için gezi olayları dahil sokak terörüne başvurdukları İstanbul Havalimanı, Avrupa ve dünyanın en iyi havalimanları arasında gösteriliyor. Bu havalimanımız geçen hafta 5 ödül birden aldı. Aynı durum çamur attıkları diğer yatırımlarımız için de geçerlidir" diye konuştu.



ÇUKUROVA HAVALİMANI'NI ÖNÜMÜZDEKİ AY AÇMAYI HEDEFLİYORUZ

Hava ulaşımı altyapımızı daha da güçlendirmek için projelerimize yenilerini eklediklerini ifade eden Erdoğan, "Çukurova Havalimanı'nı önümüzdeki ay açmayı hedefliyoruz. Altyapı çalışmaları biten Bayburt Gümüşhane Havalimanlarının 2025 yılı içerisinde açılışlarını yapacağız. Trabzon Yeni Havalimanı proje çalışmaları ise devam ediyor. Antalya Havalimanı'nın 35 milyon yolcu olan kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkarıyoruz" dedi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ise 2023 yılının son günlerini idrak ederken, Cumhuriyetin yüzüncü yılına 'yeni bir dev eseri', Sabiha Gökçen Havalimanının 2. pistini hizmete alarak veda etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA HİZMET FIRTINASI ESTİRDİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yılda, karayolu, demiryolu, havayolu ve denizcilik gibi ulaştırmanın her modunda ve haberleşme alanında Türkiye'ye çağ atlattıklarını ifade eden Uraloğlu, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı Bakanlığımız açısından Türkiye'nin dört bir yanında hizmet fırtınası estirdiğimiz ve çok önemli ulaşım ve haberleşme projelerini hizmete açtığımız bir yıl oldu" diye konuştu.



2023'TE NİCE ÖNEMLİ PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK

2023 yılı içerisinde hizmete alınan projeleri de anımsatan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı- Kağıthane Metro Hattı, Atatürk Kültür Merkezi - Kızılay Metro Hattı, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kayseri Anafartalar - Hızlı Tramvay Hattı,Konya-Antalya Yolu ve Demirkapı Tüneli, Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli,Yeni Foça Yat Limanı,TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi, Aydın-Denizli Otoyolunun 89 kilometrelik kesimi gibi nice önemli projenin hayata geçtiğini belirtti.



2.PİST İLE EN GENİŞ GÖVDELİ UÇAKLAR BİLE SABİHA GÖKÇEN'E İNEBİLECEK

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın her geçen gün artan yolcu sayısı ve vatandaşlardan gelen talep üzerine ciddi bir kapasite artışına ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla geliştirecek çalışmaları başlattıklarını ifade eden Uraloğlu, yapılan çalışmaları şu şekilde anlattı:

"3 bin 540 metre uzunluğundaki en geniş gövdeli uçakların inebileceği 2. pistinin yanı sıra;

3 adet taksi yolu, 62 uçak kapasiteli orta apron ve 40 uçak kapasiteli kargo apronu ile hava trafik kontrol kulesi, teknik blok, itfaiye ve garaj binası gibi 19 bin m2 kapalı alana sahip üstyapı tesislerini de çağın en son teknolojisiyle yeniledik.

91 metre yüksekliğinde Hava Trafik Kontrol Kulemiz 9 Ocak 2023'ten itibaren tüm hava trafik sistemleriyle birlikte 7/24 hava trafik operasyonuna hizmet vermektedir."



2.PİST İLE HAVA TRAFİK KAPASİTESİNİ 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ

Yeni pistin hava trafiği açısından en verimli kullanım şekli olacağı ve maksimum kapasiteyi sağlayacağı için iniş, eski pistin ise kalkış amacıyla kullanılacağını belirten Uraloğlu, "Böylece Sabiha Gökçen Havalimanımızın hava trafik kapasitesini en az 2 katına çıkaracağız" açıklamasında bulundu.



'TÜRKİYE YÜZYILI' NİCE HİZMETLERİMİZLE 'ULAŞIMIN DA YÜZYILI' OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yol medeniyettir, yol gelişmedir, yol büyümedir' vizyonu doğrultusunda hareket ettiklerine dikkati çeken Uraloğlu,"

Vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan, güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı bir ulaşım altyapısının oluşturulması Bakanlığımızın temel hedefi olmuştur. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projeler ile 'Türkiye Yüzyılı'na hazırız ve bu yüzyılı daha nice proje ve hizmetlerle taçlandırarak ulaşımın da yüzyılı yapacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek verdiğini ifade eden ve kendisine şükranlarını sunan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'durmak yok yola devam' sloganı ile ulaştırma çalışmalarına hız kesmeden devam edileceğini bildirerek, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pistinin hayırlı olmasını diledi. Uraloğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye Havalimanlarının ve Kıbrıs Ercan Havalimanı'nın olduğu rölyef takdim etti.