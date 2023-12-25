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HAK-İŞ'ten Filistin için Türk Kızılaya 5 milyon lira bağış

HAK-İŞ Konfederasyonu, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılaya 5 milyon lira bağışta bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 17:28, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 18:03
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HAK-İŞ'ten Filistin için Türk Kızılaya 5 milyon lira bağış

Bağış protokolü imza ve bağış çeki teslimi için Türk Kızılayın Kırımlı Dr. Aziz Bey Ek Hizmet Binası'nda tören düzenlendi.

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, programdaki konuşmasında, yardımseverler ile yardıma muhtaç olanlar arasında köprü görevi olmaya devam ettiklerini, 7 Ekim'den sonra Gazze'ye yardım göndermeye başladıklarını vurguladı.

Mısır ve Batı Şeria'daki personelleri aracılığıyla bölgede yardım çalışmalarını koordine ettiklerini ifade eden Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Bölgeye hem ayni hem de nakdi yardım çalışmalarımız devam ediyor. Geçen hafta çadır, yiyecek, su ve kışlık malzemelerin olduğu 1800 tonluk bir gemiyi göndermiştik. Şimdi yeni bir gemiyi göndermek için hazırlıklara başladık. Gemiler, El-Ariş Limanı'na girdikten sonra personellerimiz ve Mısır Kızılayı tarafından teslim alınıyor. Kontrollerin ardından Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Filistin Kızılayına teslim ediliyor."

Yılmaz, 1111 adet çadırı bölgeye gönderdiklerini belirterek, "Dışişleri Bakanlığımızdan haber bekliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın kuracağı hastanenin yanına kurulması noktasında bir irtibat gelirse çadırları oraya kuracağız." dedi.

- "Gazze'de sadece Filistinliler ölmüyor, Gazze'de insanlık ölüyor"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da İsrail'in saldırılarının hemen ardından Filistin için yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.

Sendikalar ve üyelerinin bağışlarıyla toplanan paraların bir kısmını Türk Kızılay yardımıyla bölgeye ulaştırmak için harekete geçtiklerini anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Kampanyamız yıl sonuna kadar devam edecek. Kampanyamız devam ederken, nasıl yardım gönderebiliriz üzerine çalıştık. Bu kapsamda Türk Kızılay Başkanımız ile bir görüşme yaptık. Ayni yardımların doğrudan Gazze'ye ulaştırılması imkanının olduğunun söylenmesi üzerine, hiç olmazsa can suyu olması açısında toplanan bağışlardan ilk etapta 5 milyon lirayı göndermek istedik. Bunları devam ettireceğiz. Bunları yaparken, dünyaya da çağrımızı yenilememiz gerekiyor; Gazze'de sadece Filistinliler ölmüyor, Gazze'de insanlık ölüyor. Emperyalist Amerika ve onun taşeronu İsrail sebebiyle ne yazık ki dört defa ertelenen BM Güvenlik Konseyi'nde ateşkes kararı çıkmadı. Katliamlar devam ediyor ve gerçekten bütün dünya seyrediyor."

Yılmaz ve Arslan, konuşmaların ardından bağış protokolünü imzaladı. Arslan, 5 milyon lira tutarındaki temsili bağış çekini Yılmaz'a takdim etti.

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