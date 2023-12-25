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Gaziantep'te 40 bin öğretmene bisiklet dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından öğretmenlere verilen "40 Bin Öğretmene Bisiklet Dağıtım Töreni"ne katıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 18:41, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 18:51
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Gaziantep'te 40 bin öğretmene bisiklet dağıtıldı

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Eğitim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen bisiklet dağıtım töreninde konuşan Bakan Tekin, yerel yönetimlerle daima iş birliği içinde olduklarını ve bu anlamda onlara ayrı sempati duyduğunu söyledi.

Her bireyin hayatında asli mesleklerinin yanında topluma faydalı hobisinin bulunması gerektiğini belirten Tekin, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın bu anlamda en iyi örneklerden biri olduğunu vurguladı.

Yavaşca'nın asıl mesleğinin hekimlik olduğunu hatırlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Bunun yanında müzisyenliği ve sanatkarlığı bulunuyordu rahmetlinin. Bizlerin de eğitimci olarak bir sürü başka rolümüz var. Bugün buradaki etkinlik de bizim, gençlerimizin, çocuklarımızın doğaya ve gelecek kuşaklara olan borcumuz... Doğayı tasarruflu kullanmak, etkin kullanmak, zarar vermeden kullanmak için gelecek kuşaklara borcumuz var. Bu anlamda bu proje buna da hizmet edecek. Ama biz de asli görevimizin yanında topluma örnek olma anlamında gelecek kuşaklara olan ödevlerimizi hatırlatma anlamında birbiriyle çok güzel örtüşen bir proje bu."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de öğretmenlerin geleceği inşa eden kutsal mesleğe sahip olduklarını belirtti.

Bisikletin insan sağlığına olan faydalarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Öğretmenler bizim başımızın tacısınız. Karanlığı aydınlatan, cahilliği bilgeliğe dönüştüren, kötülüğü iyiliğe çevirensiniz. Öğretmenlerimizin bisiklet kullanmasıyla öğrencilerimiz de kullanacak. Zihinsel dönüşüm bu çerçevede gerçekleşecek. Bizim artık bisikleti ve bisiklet yollarını öğretmenlerimizin kullanmasını istiyoruz. Havayı kirletmeden çevreci bir ulaşım aracı olan bisiklet aynı zamanda tansiyonu ve şekeri de dengelemekte. Herkesin mutlaka kullanması gereken bir araçtır bisiklet."

Konuşmanın ardından Bakan Tekin, temsili olarak 170 öğretmene bisikletlerini teslim etti, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ve diğer ilgililer katıldı.

Program öncesi, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in ailesini Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde bulunan taziye evinde ziyaret eden Tekin, baba Mehmet İyem'e baş sağlığı dileklerini iletti.

Tekin, daha sonra Gaziantep Valiliği ve AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

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