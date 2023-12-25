Bakan Güler, TSK komuta kademesi ile Hakkari'de

Açıklamada, "Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na inen Bakan Yaşar Güler, buradan helikopter ile Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına geçti. Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bakan Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hakkari'ye gittiği bildirildi.

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