Adalet Bakanlığına alınacak personel için sözlü sınav sonuçları yayımlandı
Adalet Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek 486 personel için sözlü sınav sonuçlarının yayımlandığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 19:04, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 19:25
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek 486 personel için sözlü sınav sonuçları yayımlanmıştır. Sözleşmeli psikolog, sosyal çalışmacı, mühendis, tekniker, teknisyen, koruma-güvenlik görevlisi, teknik hizmet ve destek personeli ünvanlarında görev alacak mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.