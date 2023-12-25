'Çukur Çetesi' çökertildi: 11 milyarlık mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Antalya'da düzenlenen "Kafes-24 Operasyonu" ile "Çukur Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini, örgüte ait 11 milyarlık mal varlığına da el konulduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Operasyonda aralarında örgüt elebaşı Bayram Dinçer'in de yer aldığı 43 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız" dedi.

Operasyon detaylarını paylaşan Yerlikaya, "Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Çukur Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 'Kafes-24 Operasyonu' düzenlendi. Organize suç örgütünün Antalya ili genelinde mali sıkıntısı olan şahıslara faizle para verdiği, ödeyemeyenler üzerinde baskı kurarak intihara sürüklediği, kendilerine para talebi ile gelen mağdurları başka tefecilere yönlendirerek borçlandırdıkları, mağdurlara piyasa değerinin çok üzerinde ve faizle araç satışı yaptıkları, mağdurlardan alacaklarını hile, tehdit ve cebir ile tahsil ettikleri, verdikleri çeklerin günü geldiğinde 'konkordato' ilan ederek borçtan kurtulmaya çalıştıkları, diğer ülkelerden Türkiye'ye Hawala yöntemi ile kara para transferi yaptıkları, örgütlü olarak işledikleri tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli yağma suçlarından gelir elde ettikleri belirlendi" ifadelerine yer verdi.

MASAK raporları doğrultusunda Çukur Çetesi'nin bugüne kadar işlemiş oldukları suçlardan el ettikleri yaklaşık 11 milyar TL değerindeki mal varlıklarına (banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar ve 81 şirket) el konulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Kemer Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK yetkililerimizi, operasyonu gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve KOM Daire Başkanlığı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" dedi.

Öte yandan operasyonda 3 adet tabanca, 15 adet av tüfeği, 85 adet tapu, 680 adet senet, 380 adet çek, 18 bin 500 adet araç satışı sözleşmesi, 800 adet vekaletname, 80 adet banka cüzdanı, 60 adet kredi kartı, 2 adet kripto para soğuk cüzdan, 80 adet para transferi içeren ajanda, 66 adet cep telefonu, 36 bin dolar ve 80 bin TL ile çok sayıda altın ve pırlanta içeren ziynet eşyası ele geçirildi.