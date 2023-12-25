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İsrail, Gazze'de her gün en az 106 çocuk öldürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda günde en az 106 Filistinli çocuğu öldürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 20:28, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 20:30
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İsrail, Gazze'de her gün en az 106 çocuk öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 80 gündür sürdürdüğü saldırılarda 8 bin 500 çocuk ve 6 bin 300 kadının öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yüzde 70'i kadın ve çocuk, 7 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu belirtilirken, hastanelere ulaşan ölülerin sayısının 20 bin 674 olduğu, 54 bin 536 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

İsrail'in sağlık sektörüne yönelik ihlallerine ilişkin açıklamada, 311 sağlık çalışanı ve 40 sivil savunma görevlisini öldürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, 103 gazetecinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

İsrail güçlerinin 101 sağlık çalışanı ve 9 gazeteciyi alıkoyduğu belirtilen açıklamada, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,8 milyon kişinin yerinden edildiğinin altı çizildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kalabalık merkezlerdeki duruma işaret edilen açıklamada, yerinden edilme sonucu 355 bin bulaşıcı hastalığı vakasının tespit edildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, 126 hükümet tesisi ile 92 okul ve camiyi yerle bir ettiği aktarılan açıklamada, 285 okul ve üniversitenin kısmi zarar gördüğü ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de 115'ini tümüyle yıktığı 200 camiye zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına sebep olduğu bildirildi.

İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 65 bin konutun tamamen yıkıldığına dikkati çekilen açıklamada, toplamda 290 bin konutun zarar gördüğü paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail'in 140 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 53 sağlık merkezi ile 23 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı ve 102 ambulansı kullanılmaz hale getirdiği belirtildi.

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