BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
Onlarca Üründe Yılın Son Fırsatları!
Onlarca Üründe Yılın Son Fırsatları!
Sponsorlu İçerik
Yaralanan 15 asker ambulans uçakla Ankara'ya getirildi
Yaralanan 15 asker ambulans uçakla Ankara'ya getirildi
Gazeteci Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
Gazeteci Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
Siyasette yerel seçim mesaisi
Siyasette yerel seçim mesaisi
Borsa'dan yüzde 3,87 değer kaybı
Borsa'dan yüzde 3,87 değer kaybı
Ehliyet ve kimlik yenilemede son tarih var mı?
Ehliyet ve kimlik yenilemede son tarih var mı?
Yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağı iddiaları yalanlandı
Yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağı iddiaları yalanlandı
İletişim Başkanlığına 10 mütercim tercüman alınacak
İletişim Başkanlığına 10 mütercim tercüman alınacak
Soma maden faciasıyla ilgili 28 kamu görevlisi için dava açıldı
Soma maden faciasıyla ilgili 28 kamu görevlisi için dava açıldı
Bahçeli'den bildiri tepkisi! Genel Kurulu terk etti
Bahçeli'den bildiri tepkisi! Genel Kurulu terk etti
'3-5 oy alacağız diye hainlere kapı kulu olanlara meydanı bırakmayacağız'
'3-5 oy alacağız diye hainlere kapı kulu olanlara meydanı bırakmayacağız'
Mescide ayakkabıyla giren akademisyen hakkında inceleme başlatıldı
Mescide ayakkabıyla giren akademisyen hakkında inceleme başlatıldı
İş makinesi uçuruma yuvarlandı...Ölü sayısı 4'e çıktı
İş makinesi uçuruma yuvarlandı...Ölü sayısı 4'e çıktı
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi
4 kurum toplamda 281 personel almak için ilana çıktı
4 kurum toplamda 281 personel almak için ilana çıktı
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim iş birliği tamamlandı
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim iş birliği tamamlandı
Bütçe maratonunda son gün
Bütçe maratonunda son gün
Kafeteryada darbedilen öğretim üyesi hayatını kaybetti
Kafeteryada darbedilen öğretim üyesi hayatını kaybetti
Hava soğudukça asgari ücret eriyor
Hava soğudukça asgari ücret eriyor
Maliye kararlı, iş dünyası düzeltme bekliyor
Maliye kararlı, iş dünyası düzeltme bekliyor
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için tarih belli oldu
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için tarih belli oldu
Asgari ücrette karar haftası
Asgari ücrette karar haftası
'İnşaata' dönüşüm dopingi
'İnşaata' dönüşüm dopingi
Kalleş pusuda İsrail parmağı
Kalleş pusuda İsrail parmağı
CHP'li isimler, CHP'nin bildiriye imza atmamasını eleştirdi
CHP'li isimler, CHP'nin bildiriye imza atmamasını eleştirdi
5 ilde eğitime kar engeli
5 ilde eğitime kar engeli
Demir çubukla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
Demir çubukla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu
Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu
DEM Parti kongresine soruşturma: 42 gözaltı
DEM Parti kongresine soruşturma: 42 gözaltı
Ana sayfaHaberler Eğitim

BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 21:47, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 21:48
Yazdır
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

MEB'den yapılan açıklamada, BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemlerin ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirileceği bildirildi.

İl tanılama komisyonlarınca 2-5 Ocak 2024'te ilkokul yöneticileri, rehber öğretmen veya psikolojik danışmanlarıyla ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine, özel yetenekliler ve BİLSEM tanılama süreci hakkında bilgilendirme toplantılarının yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanları için kılavuzda belirtilen gözlem formları doldurularak başlayan aday gösterme süreci, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek. Okul yönlendirme komisyonu okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak. Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 8-19 Ocak 2024 arasında gerçekleştirilecek."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber