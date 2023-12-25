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Bakan Tunç: Sıfatı ne olursa olsun şehit ailelerine hakaret edenlere taviz verilmeyecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullananlara ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Sıfatı ne olursa olsun bu tür eylemlere tevessül eden şahıslara asla taviz verilmeyecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 23:17, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 23:19
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Bakan Tunç: Sıfatı ne olursa olsun şehit ailelerine hakaret edenlere taviz verilmeyecek

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, terör propagandası yapan, suç ve suçluyu öven, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işleyenler hakkında gerekli adli soruşturmaların cumhuriyet başsavcılıkları tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Tunç açıklamasında, "Sıfatı ne olursa olsun bu tür eylemlere tevessül eden şahıslara asla taviz verilmeyecektir." ifadesine yer verdi.

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