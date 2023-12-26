26 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları
26 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB İkiz Kuleler'de Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Jamshid Kuchkarov ile baş başa ve heyetler arası görüşmelere, KEK Toplantısı ve Anlaşma İmza Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.30/13.00/16.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Kooperatifler Fuarı ve Aile Akademisi Açılış Programı'na katılacak.
(Gaziantep/13.00/14.30)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, "Samsun Kültür Çalıştayı Vizyon Programı"na iştirak edecek.
(Samsun/14.00-16.00)
4- TBMM'den
- CHP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- TBMM Genel Kurulunda, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- TBMM Dışişleri Komisyonunda, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ile bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.
(TBMM/13.30/10.45/15.00/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarını ziyaret edecek ve yılbaşı öncesi gıda denetim rakamlarına dair basın açıklaması yapacak.
(Ankara/10.00)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracat Seferberliği Zirvesi ile Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katılacak.
(Gaziantep/10.00/13.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayisi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- TÜİK, aralık ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
GÜNCEL
1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Gastronomi Enstitüsü Çalıştayı"na katılacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında Türk Telekom, Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibine konuk olacak.
(Ulm/21.30)
2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve ÇBK Mersin-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor maçlarıyla başlayacak.
(Ankara/14.00/Mersin/17.30)