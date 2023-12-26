26 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB İkiz Kuleler'de Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Jamshid Kuchkarov ile baş başa ve heyetler arası görüşmelere, KEK Toplantısı ve Anlaşma İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.30/13.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Kooperatifler Fuarı ve Aile Akademisi Açılış Programı'na katılacak.

(Gaziantep/13.00/14.30)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, "Samsun Kültür Çalıştayı Vizyon Programı"na iştirak edecek.

(Samsun/14.00-16.00)

4- TBMM'den

- CHP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- TBMM Genel Kurulunda, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- TBMM Dışişleri Komisyonunda, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ile bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/13.30/10.45/15.00/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarını ziyaret edecek ve yılbaşı öncesi gıda denetim rakamlarına dair basın açıklaması yapacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracat Seferberliği Zirvesi ile Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katılacak.

(Gaziantep/10.00/13.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayisi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, aralık ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Gastronomi Enstitüsü Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında Türk Telekom, Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibine konuk olacak.

(Ulm/21.30)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve ÇBK Mersin-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/Mersin/17.30)