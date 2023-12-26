Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama kararnamesi Yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 24.08.2023 tarihli ve 1749 sayılı atama kararı ile 21.12.2023 tarihli ve 2445 sayılı atama kararı aşağıda gösterilmiştir.