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Borsada manipülasyon şüphesi

Borsa İstanbul'da son günlerde görülen sert hareketlerin arkasında, hacimsiz kağıtlar üzerinden manipülasyon yapan vurguncuların olduğu konuşuluyor. Uzmanlar, manipülasyonun özellikle düşük hacimli hisseler ve halka arz şirketleri üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekiyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 07:53, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 08:47
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Borsada manipülasyon şüphesi

Yeni Şafak'tan Cabir Turğut'un haberine göre:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, iki hafta önce 8 bin puan bandını aştıktan sonra hızlı bir değer kaybı yaşadı. Geçtiğimiz haftayı yüzde 5,4 düşüşle kapatan Borsa İstanbul, dün gün içerisinde de 7 bin 208 puana kadar çekildi. Türkiye piyasalarına yabancı girişinin arttığı, 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 275 baz puanın altına gerilediği ve halka arzların devam ettiği bir süreçte görülen satış dalgasının arkasında yeni manipülasyonların olduğu savunuluyor. Borsa İstanbul'da yatırım yapan milyonlarca kişinin birikimlerinin, birkaç manipülatör grubun hisse bazlı operasyonlarıyla iç edildiği konuşuluyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun da (SPK) yakından izlediği bu şahıslar, likiditesi düşük hisseler üzerinden kurdukları tuzakla servetlerine servet katıyor. Üstelik haksız kazanç vurgununa fon desteği sağlayan bazı iş adamlarının da olduğu ileri sürülüyor.

HACİMSİZ KAĞITLAR BİLİNÇLİ YÜKSELTİLİYOR

Uzmanlar; Borsa İstanbul'da son dönemde görülen sert hareketliliğin hacimsiz kağıtların bilinçli olarak yükseltilmesi sonucunda yaşandığına dikkat çekiyor. Hisse oyununda özellikle halka arz olan şirketler hedef tahtasına oturtuluyor. Borsaya açılan şirketlere ait hisselerin önce yüklü miktarda alımlar yoluyla tavan olması sağlanıyor. Ardından farklı mecralardan hisse değerinin daha da yükseleceği söylentisini yayıyorlar. Kağıdı yüksek fiyattan ellerinden çıkardıktan sonra panik satışların fitilini ateşliyorlar. Küçük yatırımcının satmaya başladığı kağıtları dip seviyeden yeniden toplayıp karlarını katlıyorlar. Söz konusu yöntemlerle kazandıkları paranın belirli bir yüzdesini ise işlemlerine çanak tutan aracı kurumlarla ve finans desteği aldıkları iş adamlarıyla paylaşıyorlar.

HALKA ARZLAR TABANA İNDİ

2023'te 54 şirket halka arz olurken, 100 milyonu aşkın yatırımcının katılımıyla rekorlar kırıldı. Türk borsası dünya sıralamasında 11'inci, halka arz büyüklüğünde 10'uncu oldu. Ancak, son dönemde halka arz olan şirketlerin fiyatlama davranışlarındaki ivme kaybı gözlerden kaçmıyor. Bazı şirketler halka arz fiyatının altına düşerken, tavan serilerinde de yavaşlama görülüyor. Halka arz furyasının yaşandığı coşkulu dönem, artık küçük yatırımcıların mağdur olduğu bir sürece doğru ilerliyor.

MEYDANI BOŞ BIRAKMAYIZ

Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışanlara meydanı boş bırakamayacaklarını vurguladı. SPK ve BIST'e çağrı yapan Erdoğan, "Devletimizin tüm imkanları bu süreçte sizlerin emrinde" diyerek, sermaye piyasalarındaki denetim ve takip mekanizmalarının sonuna kadar işletilmesini istedi.

Dünkü kayıp %4'e yaklaştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 3,87 değer kaybederek 7.264 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 292,69 puan azalırken, toplam işlem hacmi 42,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,71, holding endeksi yüzde 3,72 düşüş kaydetti. Borsa İstanbul'da tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok değer kaybeden ise yüzde 8,17 ile turizm olarak gerçekleşti.

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