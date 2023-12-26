GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek



Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, GSS'li olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin düzenleme 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Böylece bu kapsamdaki kişiler, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın devlet hastaneleri ile devlet üniversitesi hastanelerinden önümüzdeki yıl da yararlanabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşlarımızın, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları ile Üniversite Hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Genel sağlık sigortası borcu nasıl öğrenilir?



Genel Sağlık Sigortası borç sorgulama ve ödeme işlemini Sosyal Güvenlik Kurumu'nun online tahsilat sitesi olan onlinetahsilat.sgk.gov.tr üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

Neden genel sağlık sigortası borcum var?

Aylık gelirin asgari ücretin üçte birini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit edilir ancak gelir testi yaptırılmadığında her ay ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin yüzde 3'ü tutarında GSS prim hesabına borç yazılır. Bu nedenle de GSS prim borcu birikir.

Genel sağlık sigortası borcu kimlere çıkar?

Çalışanların primleri işverenler tarafından ödendiği için borç doğması söz konusu değildir. Fakat çalışmayan kişiler kendi primlerini dışarıdan ödemek zorunda oldukları için her ay prim borcu çıkmaktadır. Aylık olarak ödenmesi gereken bu primler ödenmediğinde GSS borcu doğar ve prime gecikme zammı uygulanır.