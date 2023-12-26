Sığınmacılar için Göç Vakfı geliyor

>Türkiye Gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre: Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacılarla ilgili AB'den gelen hibe ve yardımların amacına uygun kullanılması için İçişleri Bakanlığının bünyesinde Göç Vakfı kurulacak. Bakanlık tarafından hazırlanan torba teklif taslağında, göç alanında araştırma ve kapasite geliştirme konularında çalışmalar yürütmek amacıyla Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Göç Vakfı kurulacağı hükme bağlanıyor. Vakfın kurulmasını öngören düzenlemenin gerekçesinde, göç ile ilgili hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara ilişkin araştırmalar yapmayı, menşe ülke raporlarına katkı sağlamayı, ülkemizin göç politikasını desteklemek amacıyla kaynak sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

AK Parti kaynakları, Suriyeli sığınmacılarla ilgili AB'den gelen yardım ve hibelerin Türkiye'de belli STK'lar aracılığı ile kullanıldığını hatırlattı. AK Parti kurmayları "Bu STK ve vakıflar belli projelere göre para alıyor ve bunları kullanıyor. Bu yardımların nasıl kullandığı, amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı yönünde bazı şüpheler oluştu. Bu nedenle AB'den gelen yardımların bir anlamda devlet gözetiminde kullanılmasını sağlamak için İçişleri Bakanlığının bünyesinde bir vakıf kurulması gündeme geldi. Şu anda sığınmacılar ve göçmenler ile ilgili tüm verileri STK'lara devlet sağlıyor. Projeler bu verilere göre yapılıyor. Eğer sığınmacılarla ilgili bir fon söz konusu olacaksa, bir zorunluluk yok ama bundan sonra Göç Vakfı aracılığı ile bu işlemler yürütülecek. Buna rağmen fonlar başka dernek ve vakıflara verirlerse, Göç İdaresi veri akışını kesebilir. Bir anlamda, yurtdışından gelen fonların amacı dışında kullanılmasını önlemek istiyoruz" dedi.