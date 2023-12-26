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İstanbul'dan İstanbul'a göç başladı

Artan enflasyon beraberinde kira fiyatlarının artmasına neden oluyor. Önlem olarak alınan yüzde 25 zam sınırı konulsa daişleyişte bu karar her yerde geçerli olmadı. Özellikle İstanbul'da kira zamları devam ederken daha ucuz bir yere taşınmak isteyenler nakliyecilere fazladan mesai yaptırdı

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 08:37, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 08:38
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İstanbul'dan İstanbul'a göç başladı

Son yılların en büyük sorunu olan yüksek enflasyon tüketicilerin hayatını olumsuz anlamda etkilemeye devam ediyor. Kiralarını ödeyemeyenler çareyi ya bir tanıdıklarının yanına gitmekte ya da daha küçük bir yere taşınmakta buluyor.

Kira olarak Türkiye'nin en pahalı şehri olan İstanbul'da ilçeden ilçeye göç başladı. Kiralarını ödeyemenler başka yere taşınarak masraftan kaçmaya çalışıyor. Bu da nakliyecilerin fazladan mesai yapmasına neden oluyor. FOX Haber'e konuşan bir nakliyeci özellikle 1 haftadır uyku uyuyamadığını belirtti.

Taşınma hareketliliğinin 3 ana sebebi var

İstanbul'da yaşanan taşınma hareketliliğinin 3 ana sebebi var. Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı, yükselen kiralar ve kentsel dönüşüm. Beşiktaş'ta kolonları görünen bir evi kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltmak zorunda kalan bir kiracı 8 bin liralık kirasını bırakarak 25 bin liralık bir eve geçmek zorunda kaldı.

Asıl sebep yüksek kiralar

Kentsel dönüşüm nedeniyle evlerini bırakmak zorunda olanlar olsa da taşınmaların asıl sebebi yüksek kiralar. Hükümet önlem olarak yüzde 25 artış sınırı koysa da piyasadaki işleyiş her zaman karara uygun olmadı.

İstanbul Kalkınma Planı Ajansına göre kiralar 1 yılda yüzde 75 arttı. Ocak ayında 2 bin lira olan bir daire Aralık ayına geldiğinde 20 bin lirayı gördü.

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