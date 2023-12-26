Amasya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ölen vatandaşın cenazesi ise yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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