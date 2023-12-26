Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı

Gram altın rekor kırıyor
Gram altın rekor kırıyor
Faizi Düşük Nakit Avantajı!
Faizi Düşük Nakit Avantajı!
Sponsorlu İçerik
Türk Eğitim-Sen: 71 ilde 66 bin 780 ücretli öğretmen çalıştırılıyor
Türk Eğitim-Sen: 71 ilde 66 bin 780 ücretli öğretmen çalıştırılıyor
Dolar/TL'de yeni zirve görüldü
Dolar/TL'de yeni zirve görüldü
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Cevdet Yılmaz: KKM'den çıkışlar aşamalı olarak devam edecek
Cevdet Yılmaz: KKM'den çıkışlar aşamalı olarak devam edecek
MİT, PKK'nın sorumlusu Mehmet Sefa Akman'ı etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sorumlusu Mehmet Sefa Akman'ı etkisiz hale getirdi
Konut fiyatlarında düşüş sürer mi?
Konut fiyatlarında düşüş sürer mi?
Yüzde 25'e uyan çok olmadı davalar patladı
Yüzde 25'e uyan çok olmadı davalar patladı
Köpek terörüne bireysel tedbir, 'köpeksavar' satışlarında büyük artış var
Köpek terörüne bireysel tedbir, 'köpeksavar' satışlarında büyük artış var
Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Milli oyun firması Candy Crush'ı tahtından etti
Milli oyun firması Candy Crush'ı tahtından etti
GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
Borsada manipülasyon şüphesi
Borsada manipülasyon şüphesi
Bakan Tunç: Sıfatı ne olursa olsun şehit ailelerine hakaret edenlere taviz verilmeyecek
Bakan Tunç: Sıfatı ne olursa olsun şehit ailelerine hakaret edenlere taviz verilmeyecek
2024 yılı bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
2024 yılı bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
Yaralanan 15 asker ambulans uçakla Ankara'ya getirildi
Yaralanan 15 asker ambulans uçakla Ankara'ya getirildi
Gazeteci Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
Gazeteci Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
Siyasette yerel seçim mesaisi
Siyasette yerel seçim mesaisi
Borsa'dan yüzde 3,87 değer kaybı
Borsa'dan yüzde 3,87 değer kaybı
Ehliyet ve kimlik yenilemede son tarih var mı?
Ehliyet ve kimlik yenilemede son tarih var mı?
Yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağı iddiaları yalanlandı
Yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağı iddiaları yalanlandı
İletişim Başkanlığına 10 mütercim tercüman alınacak
İletişim Başkanlığına 10 mütercim tercüman alınacak
Soma maden faciasıyla ilgili 28 kamu görevlisi için dava açıldı
Soma maden faciasıyla ilgili 28 kamu görevlisi için dava açıldı
Bahçeli'den bildiri tepkisi! Genel Kurulu terk etti
Bahçeli'den bildiri tepkisi! Genel Kurulu terk etti
'3-5 oy alacağız diye hainlere kapı kulu olanlara meydanı bırakmayacağız'
'3-5 oy alacağız diye hainlere kapı kulu olanlara meydanı bırakmayacağız'
Mescide ayakkabıyla giren akademisyen hakkında inceleme başlatıldı
Mescide ayakkabıyla giren akademisyen hakkında inceleme başlatıldı
İş makinesi uçuruma yuvarlandı...Ölü sayısı 4'e çıktı
İş makinesi uçuruma yuvarlandı...Ölü sayısı 4'e çıktı
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi
Ana sayfaHaberler Terör

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 09:12, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 09:14
Yazdır
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütü PKK/KCK tarafından verilen talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara'da yapılan örgütsel etkinliklere katıldıkları, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyonlara devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber