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İŞKUR memurları müjde bekliyor

Kaynak : MN Medya
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İŞKUR memurları müjde bekliyor

İŞKUR MEMURLARI MÜJDE BEKLİYOR

Sayın Bakanımız;

Bizler, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Şef, Memur/VHKİ unvanları ile çalışan Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı İş ve Meslek Danışmanlığı sertifikasına sahip, aynı zamanda iş arayan ve işverenlere hizmet sunarak görev yapan İŞKUR çalışanlarıyız.

Bizler uzun yıllardır Kurumumuza emek vermiş, Kurum iş ve işlemlerine hakim, Kurumumuzu tanıyan/bilen, kurumsal kültürün bir parçası olarak da katkıda bulunmuş çalışanlar olarak pandemi öncesi ve pandemi sürecinde Ülkemizi daha ileriye taşımak adına büyük bir gayret ve özveriyle çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz.

Sizin önderliğinizde İŞKUR çalışanları olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesine katkı sağlayacak bu yolculukta her zaman milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 3. Maddesinde yer alan; Kariyer ve Liyakat ilkeleri ve Anayasamızın eşitlik ilkesine de dayanarak, aynı sertifikaya sahip olup daha yüksek KPSS puanları ile atanmamıza rağmen yıllardır aynı görevi kadro olmaksızın büyük bir özveri ile yapmış, halihazırda bu sistemin temellerini atmış tecrübeli memurlar olarak İş ve Meslek Danışmanlığı kadrosunun bizlerin de hakkı olduğu inancındayız.

Sizden, yıllardır beklediğimiz/talep ettiğimiz halde sesimizi bir türlü duyuramadığımız bu konuda sesimizi duymanızı, Kurum içi unvan ve ücretimizin eşitlenerek çalışma barışı ve adaletin sağlanması için KURUM İÇİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI ATAMASI yapılması müjdesini vermenizi bekliyoruz.

Saygı ve hürmetlerimizle.

İş ve Meslek Danışmanlığı belgesine sahip Türkiye İş Kurumu Çalışanları

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