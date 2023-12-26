İŞKUR memurları müjde bekliyor
İŞKUR MEMURLARI MÜJDE BEKLİYOR
Sayın Bakanımız;
Bizler, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununa göre; Şef, Memur/VHKİ unvanları ile çalışan Mesleki Yeterlilik Kurumu
onaylı İş ve Meslek Danışmanlığı sertifikasına sahip, aynı zamanda iş arayan
ve işverenlere hizmet sunarak görev yapan İŞKUR çalışanlarıyız.
Bizler uzun yıllardır Kurumumuza emek vermiş, Kurum iş ve işlemlerine hakim,
Kurumumuzu tanıyan/bilen, kurumsal kültürün bir parçası olarak da katkıda bulunmuş
çalışanlar olarak pandemi öncesi ve pandemi sürecinde Ülkemizi daha ileriye
taşımak adına büyük bir gayret ve özveriyle çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz.
Sizin önderliğinizde İŞKUR çalışanları olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesine
katkı sağlayacak bu yolculukta her zaman milletimizin hizmetinde olmaya devam
edeceğiz.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 3. Maddesinde yer alan; Kariyer ve Liyakat ilkeleri ve Anayasamızın eşitlik ilkesine de dayanarak, aynı sertifikaya sahip olup daha yüksek KPSS puanları ile atanmamıza rağmen yıllardır aynı görevi kadro olmaksızın büyük bir özveri ile yapmış, halihazırda bu sistemin temellerini atmış tecrübeli memurlar olarak İş ve Meslek Danışmanlığı kadrosunun bizlerin de hakkı olduğu inancındayız.
Sizden, yıllardır beklediğimiz/talep ettiğimiz halde sesimizi bir türlü duyuramadığımız
bu konuda sesimizi duymanızı, Kurum içi unvan ve ücretimizin eşitlenerek çalışma
barışı ve adaletin sağlanması için KURUM İÇİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI ATAMASI
yapılması müjdesini vermenizi bekliyoruz.
Saygı ve hürmetlerimizle.
İş ve Meslek Danışmanlığı belgesine sahip Türkiye İş Kurumu Çalışanları