Sağlık Bilimleri Üniversitesi başarılarını sürdürüyor



Açıklanan rapora göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi, YÖK tarafından 74 farklı gösterge dikkate alınarak hazırlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023"te 7 kategoride ilk sıralarda yer aldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi;

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler sıralamasında birinci;

Ulusal yayınlara atıf sayısının en yüksek olduğu üniversiteler sıralamasında birinci;

Kişi başı elektrik enerjisi tüketiminin en düşük olduğu üniversiteler (kW-saat) sıralamasında birinci;

Endeksli dergi ve kitaplarda öğretim elemanı başına düşen yayımlanmış yayın sayısı en yüksek devlet üniversiteleri sıralamasında ikinci;

ARWU dünya sıralamasında en başarılı olan üniversiteler sıralamasında ikinci;

Normal öğrenim süresi içinde eğitimi tamamlama oranının en yüksek olduğu devlet üniversiteleri sıralamasında ikinci;

İstihdam edilen araştırmacı sayısının en yüksek olduğu devlet üniversiteleri sıralamasında dördüncü oldu.

PROF. DR. AYDIN: ONUR VE GURUR DUYUYORUM

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın konuyla alakalı yaptığı açıklamada:

2015 yılında kurulan ve 2016 yılında eğitime başlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin rektörü olarak büyük bir gurur içindeyim. Üretken akademik anlayışın geçmişten geleceğe iliklenen köprüsü Sağlık Bilimleri Üniversitesi taze bir soluk olarak eğitim hayatına yeni başlamış olmasına rağmen dünya çapında köklü üniversitelerle yarışır hale gelmiştir. Bu başarı geçmişiyle geleceğe yürüyen büyük bir birikimin ürünüdür. Bu başarı aile ruhu ile birbirine kenetlenmiş asil ve azimli kadromuzun başarısıdır.

Bu bir başlangıç ve biz hedeflerimize çok yakınız. Tüm kadrolarıyla ilim ve bilim yolunda hadimiyete adanmış üniversitemizin elde ettiği başarılardan onur ve gurur duymaktayım. Emeği geçen akademik ve idari mesai arkadaşlarım başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Daimiyet ve kaimiyet ile çalışmalarımız ve başarılarımız devam edecektir.