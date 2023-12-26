Etkin pişmanlıktan yararlanan ihraç kamu görevlisi göreve dönebilir mi?

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi sonrası çıkarılan OHAL Kararnamaleri ile çok sayıda kamu görevlisi, FETÖ ile irtibatı ve iltisakı nedeniyle kamu görevinden çıkarılmıştır.

İhraç edilen kamu görevlileri göreve iade edilebilmesi için önce OHAL İnceleme Komisyonu'na, daha sonra idari yargı yoluna dava açtılar.

İdari yargı davalarında temyiz mercii olan Danıştay etkin pişmanlıktan yararlanan kamu görevlileri için önemli bir karar verdi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANAN KAMU GÖREVLİSİ İRTİBAT/İLTİSAKI SAMİMİ OLARAK İKRAR ETMİŞTİR

Avukat Mustafa Özkan'ın, sosyal medayada yaptığı paylaşımda belirtildiği üzere Danıştay'ın 2021/2601 Esas, 2023/9388 sayılı kararıyla "Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza indirimi yapılarak hakkında HAGB kararı verilen ve pişmanlıktan faydalanan davacının terör örgütüyle iltisak/irtibatı samimi ikrarıyla anlaşıldığından başvurusunun reddine karar verilmelidr." şeklinde karar vererek etkin pişmanlıktan yararlanan ihraç edilen kamu görevlileri hakkında bir içtihat kararı oluştur.

Bu durumuda, etkin pişmanlıktan yararlanan kamu görevlileri FETÖ ile irtibat ve iltisakı samimi ikrarıyla anlaşıldığı için kamu görevine dönmesi mümkün görünmüyor.