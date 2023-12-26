Etkin pişmanlıktan yararlanan ihraç kamu görevlisi göreve dönebilir mi?

Gram altın rekor kırıyor
Gram altın rekor kırıyor
Faizi Düşük Nakit Avantajı!
Faizi Düşük Nakit Avantajı!
Sponsorlu İçerik
Türk Eğitim-Sen: 71 ilde 66 bin 780 ücretli öğretmen çalıştırılıyor
Türk Eğitim-Sen: 71 ilde 66 bin 780 ücretli öğretmen çalıştırılıyor
Dolar/TL'de yeni zirve görüldü
Dolar/TL'de yeni zirve görüldü
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Cevdet Yılmaz: KKM'den çıkışlar aşamalı olarak devam edecek
Cevdet Yılmaz: KKM'den çıkışlar aşamalı olarak devam edecek
MİT, PKK'nın sorumlusu Mehmet Sefa Akman'ı etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sorumlusu Mehmet Sefa Akman'ı etkisiz hale getirdi
Konut fiyatlarında düşüş sürer mi?
Konut fiyatlarında düşüş sürer mi?
Yüzde 25'e uyan çok olmadı davalar patladı
Yüzde 25'e uyan çok olmadı davalar patladı
Köpek terörüne bireysel tedbir, 'köpeksavar' satışlarında büyük artış var
Köpek terörüne bireysel tedbir, 'köpeksavar' satışlarında büyük artış var
Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Milli oyun firması Candy Crush'ı tahtından etti
Milli oyun firması Candy Crush'ı tahtından etti
GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
Borsada manipülasyon şüphesi
Borsada manipülasyon şüphesi
Bakan Tunç: Sıfatı ne olursa olsun şehit ailelerine hakaret edenlere taviz verilmeyecek
Bakan Tunç: Sıfatı ne olursa olsun şehit ailelerine hakaret edenlere taviz verilmeyecek
2024 yılı bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
2024 yılı bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
Yaralanan 15 asker ambulans uçakla Ankara'ya getirildi
Yaralanan 15 asker ambulans uçakla Ankara'ya getirildi
Gazeteci Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
Gazeteci Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
Siyasette yerel seçim mesaisi
Siyasette yerel seçim mesaisi
Borsa'dan yüzde 3,87 değer kaybı
Borsa'dan yüzde 3,87 değer kaybı
Ehliyet ve kimlik yenilemede son tarih var mı?
Ehliyet ve kimlik yenilemede son tarih var mı?
Yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağı iddiaları yalanlandı
Yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağı iddiaları yalanlandı
İletişim Başkanlığına 10 mütercim tercüman alınacak
İletişim Başkanlığına 10 mütercim tercüman alınacak
Soma maden faciasıyla ilgili 28 kamu görevlisi için dava açıldı
Soma maden faciasıyla ilgili 28 kamu görevlisi için dava açıldı
Bahçeli'den bildiri tepkisi! Genel Kurulu terk etti
Bahçeli'den bildiri tepkisi! Genel Kurulu terk etti
'3-5 oy alacağız diye hainlere kapı kulu olanlara meydanı bırakmayacağız'
'3-5 oy alacağız diye hainlere kapı kulu olanlara meydanı bırakmayacağız'
Mescide ayakkabıyla giren akademisyen hakkında inceleme başlatıldı
Mescide ayakkabıyla giren akademisyen hakkında inceleme başlatıldı
İş makinesi uçuruma yuvarlandı...Ölü sayısı 4'e çıktı
İş makinesi uçuruma yuvarlandı...Ölü sayısı 4'e çıktı
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Etkin pişmanlıktan yararlanan ihraç kamu görevlisi göreve dönebilir mi?

Danıştay: Hakkında HAGB kararı verilen ve etkin pişmanlıktan faydalanan davacının terör örgütüyle iltisak/irtibatı samimi ikrarıyla anlaşıldığından başvurusunun reddine karar verilmelidr

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 10:40, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 10:54
Yazdır
Etkin pişmanlıktan yararlanan ihraç kamu görevlisi göreve dönebilir mi?

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi sonrası çıkarılan OHAL Kararnamaleri ile çok sayıda kamu görevlisi, FETÖ ile irtibatı ve iltisakı nedeniyle kamu görevinden çıkarılmıştır.

İhraç edilen kamu görevlileri göreve iade edilebilmesi için önce OHAL İnceleme Komisyonu'na, daha sonra idari yargı yoluna dava açtılar.

İdari yargı davalarında temyiz mercii olan Danıştay etkin pişmanlıktan yararlanan kamu görevlileri için önemli bir karar verdi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANAN KAMU GÖREVLİSİ İRTİBAT/İLTİSAKI SAMİMİ OLARAK İKRAR ETMİŞTİR

Avukat Mustafa Özkan'ın, sosyal medayada yaptığı paylaşımda belirtildiği üzere Danıştay'ın 2021/2601 Esas, 2023/9388 sayılı kararıyla "Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza indirimi yapılarak hakkında HAGB kararı verilen ve pişmanlıktan faydalanan davacının terör örgütüyle iltisak/irtibatı samimi ikrarıyla anlaşıldığından başvurusunun reddine karar verilmelidr." şeklinde karar vererek etkin pişmanlıktan yararlanan ihraç edilen kamu görevlileri hakkında bir içtihat kararı oluştur.

Bu durumuda, etkin pişmanlıktan yararlanan kamu görevlileri FETÖ ile irtibat ve iltisakı samimi ikrarıyla anlaşıldığı için kamu görevine dönmesi mümkün görünmüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber