Devlet Bahçeli: Biz Meclis'te terörist istemiyoruz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Dün itibarıyla 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2022 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu görüşmeleri tamamlanmış, teklifler kabul edilerek kanunlaşmıştır.

Bütçenin ekonomik ve mali özellikleri kadar siyasi ve hukuki yönleri de vardır. 2024 yılı bütçesine evet oyu verdik ve arkasında durduk.

2024 yılı bütçesi, milletimizin sosyal ve ekonomik beklentilerini karşılamada ümit verirken, Türkiye'nin yüksek hedeflerini de sahiplenmiştir. Bütçe özü ve esası itibariyle bir kaynak tahsis ifadesidir. 2024 yılı bütçesi Türkiye'nin yüksek hedeflerini sahiplenmiştir. 14 gün boyunca ahlaki ve milli temele dayalı görüş paylaşanlara teşekkür ediyorum.

"YAYI GERİLMİŞ OK GİBİYİZ"

Hiçbir haine, hiçbir işbirlikçiye, hiçbir kiralık akıl sahibine milli şerefimizi, milli geleceğimizi çiğnettirmeyeceğiz. Kararımız kesin, mücadelemiz bıçkındır. Herkes dikkat etsin, yayı gerilmiş ok gibiyiz, kınından çekilmeyi bekleyen keskin bıçak gibiyiz.

Aziz vatan bedava kazanılmadı, bahşiş alınmadı, ikram edilmeli, piyangodan çıkmadı. Kan verdik, can verdik, bedel ödedik, aç kaldık, açıkta yattık ama teslim olmadık. Taviz vermedik, boyun eğmedik.

"TETİĞİ ÇEKEN PKK'LI TERÖRİSTTİR"

22 Aralık ve 23 Aralık'ta 12 kahraman evladımızın şehit olması, İsrail'den ABD'ye bazı ortadoğu ülkelerinden avrupa ülkelerine kadar müştereken kurulan saldırı ve suikast düzeneğinin harekete geçirilmesinin kahredici sonucudur. Tetiği çeken PKK'lı teröristtir. Ancak silahı temin eden mermiyi veren, hedefi gösteren eylem zamanını belirleyen taktik ve stratejik hedefleri tayin eden güçlerde terörü ve terörizmi himaye eden alçaklardır. Türkiye'nin hzını yavaşlatmak, yeni yüzyıl heyecanını azaltmak, milli birlik ve kardeşliğimizi yaralamak için menfur bir operasyon devrededir.

Her yerden üstümüze geliyorlar. Göstere göstere terörizme güzelleme yapıyorlar. Dişimizi sıkıyoruz. Estirilen tahrik kampanyası sağdulu ve soğukkanlı duruşumuzu gittikçe sarsıyor.

TBMM, teröristlerin, bölücülerin, aklanma paklanma barınma sığınma ve meydan okuma meydanı değildir. Aksine hizmet eden kim varsa hasbımızdır, vatan hainidir. MHP'nin açık tavrı ve çağrısı şudur. Mehmetleirmize sıkılan yavrularımızı yetim bırakan, kanımızı döküp canımıza alan teröristlere hangi milletvekili hoşgörüyle yaklaşıyorsa suçludur. Tarih ve millet önünde hedap vermekten kurtulamayacaktır. TBMM'de terörist istemiyoruz, katil istemiyoruz. Canilerin sırtını sıvazlayan namertleri asla istemiyoruz.

4 ÖNERİ

Devletin ülkesi ve milletiyle böünmez bütünlüğüyle düşman kesilen sözde parti ve partilerin TBMM'de bulunması hazine yardımı ve maaş almaları rezalettir, cinayettir, zillettir, milletimize karşı en aşağılayıcı muameledir.

Gelişmeler karşısında ilk önerim 57 DEM milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır.

İkinci önerim, dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak acilen mahkemeye çıkarılmasıdır.

Üçüncü önerim, yeni anayasa sürecinde AYM'nin statüsünün üye yapısının yargılama usullerinin radikal şekilde ele alınarak yeniden ele alınması ya da bu mahkemenin kapatılmasıdır.

Dördüncü önerim, TBMM Genel Kurul'da kürsü dokunulmazlığı sınırlarının baştan çizilmesidir.

AYM BAŞKANI'NA TEPKİ

Can Atalay dosyasının acil incelenmesinin hesabını kara cübbeli işbirlikçiler nasıl yapacaktır? Anayasa Mahkemesi'nin başkan ve üyeleri kulak veriniz. Bana şehitlerimizin omuzlarında vatan toprakları emanet edildi. Bay Zühtü, senin kumandan kimin elindedir? Irak'ın kuzeyinde tesis edilen karın, buzun tam ortasında çadırdan ve teneke barakalardan kurulan geçici üslerde görev yapan kahramanlarımıza saldırıyorlar. Anaların bakmaya kıyamadığı gencecik fidanlarımız şehit ediliyor. Ey mahkeme üyeleri, siz daha ne yapıyorsunuz? Buna adalet diyorsanız, batsın sizin adaletiniz. Buna hukuk diyorsanız, olmaz olsun böyle hukukunuz. DEM'in hukuken defni yapılmadıkça Türkiye'ye huzur gelmeyecektir. DEM'in onursuz bir milletvekili de onurlu çözüm bebek katili ile diyaloğun başlamasıyla başlar demiş. Bize göre çözüm terörü ve teröristleri topluca imha etmek, destekçilerinin acımasızca kökünü kazımaktır. Ya adalet diyeceğiz ya da dış destekli örgütlerin arka bahçesi olan bölücü terör örgütünün kanlı akıntısında kaybolup gideceğiz.

SİYASETTE ORTAK BİLDİRİ POLEMİĞİ

DEM ve CHP'nin haricinde TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi parti hazırlanmış ortak açıklama metnine imza koyarak milletimizin ve devletimizin iradesine ses olmuşlar, terör saldırılarını şiddetle kınamışlardır.

CHP, bu metnin neresini beğenmedi? Niçin telaşa kapıldı? CHP, DEM'in peşinde yuvarlana yuvarlana köşesini, siyasi kişiliğini, ahlaki ve tarihi mirasını kaybetmiştir. CHP yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısına geçmiştir. Özgür Özel zıvanadan çıkmış, zırvaya gömülmüş zırzop siyasetiyle bindiği dalı kesmeye başlamıştır.

Görevdeki CHP yönetimi bizim nazarımızda yok hükmündedir. CHP işgal edilmiştir.