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Suç örgütlerinden ele geçirilen lüks araçlar emniyete verildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu ele geçirilen 23 lüks otomobil, emniyetin hizmetine verildi. Daha önce operasyonlarda ele geçirilen araçlar otoparklarda uzun süre kalıyordu veya çürümeye terk ediliyordu. Bu kez mahkeme tarafından emniyetin hizmetine geçirilmesine karar verildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 11:37, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 12:06
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye'nin Huzuru. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi. Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Araçların çoğunluğu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin operasyonla çökerttiği Comanchero Çetesi'ne aitti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu" suçu kapsamında olduğu için el konulan araçların İstanbul Emniyeti'ne tahsis ettirilmesini talep etti.

Lüks araçların arasında Ferrari 488 GTB, Bentley Continental GT, Land Rover, Porsche Taycan ve Audi, Volvo, Mercedes ve BMW'nin son modelleri yer alıyor.

BENTLEY CONTİNENTAL GT

2020 sonrası olan versiyonun ikinci el piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL civarında. 2023 modelde ise fiyat 40 milyonun üzerine çıkıyor.

Modelin 6.0 W12 ve 4.0 litrelik V8 versiyonları bulunuyor.

FERRARİ 488 GTB

2015 yılında tanıtılan Ferrari 488 GTB, 3.9 litrelik V8 motora sahip. Model 0'dan 100'e hızlanmasını 3 saniyede tamamlıyor. İkinci elde piyasa değeri 2016-2018 arası modellerde ortalama 30 milyon TL.

AUDİ RS6 QUATTRO

Emniyete tahsis edilen araçlar arasında Audi'nin RS6 Quattro modeli de yer alıyor. 2015-16 model olan görseldeki aracın ikinci el piyasa değeri 6-7 milyon TL arasında değişiyor.

PORSCHE TAYCAN TURBO

Ele geçirilen araçların rasında tek elektrikli model Porsche Taycan. Taycan'ın ikinci elde piyasa değeri 6 ila 8 milyon TL arasında değişiyor.

Ortalama 500 km menzil sunan Taycan Turbo 0'dan 100'e 3.2 saniyede çıkıyor.

MERCEDES-BENZ GLS 63

23 araç arasında Mercedes-Benz'in farklı modelleri de bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise GLS 63 SUV. Modelin ikinci el değeri yaklaşık 12 milyon TL.

VOLKSWAGEN GOLF R

23 araç arasında Mercedes-Benz'in farklı modelleri ile Peugeot, BMW, Volvo XC90, Skoda gibi markalar yer alıyor. Bu araçların fiyatları ise 1.5 milyon ila 4 milyon TL arasında değişiyor.

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