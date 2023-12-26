Öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değişikliği sonuçları açıklandı
2024 Yılı Öğretmenlerin Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği Atama Sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 12:12, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 12:15
2024 Yılı Öğretmenlerin Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği Atama Sonuçları
Atama sonucunu MEBBİS kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.
Atama sonucunu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.