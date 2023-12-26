Bakan Yumaklı gıda denetimi rakamlarını açıkladı

YÖK, Gastronomi Enstitüsü kuruyor
YÖK, Gastronomi Enstitüsü kuruyor
3 Ay Ertelemeli 60.000 TL Fırsatı!
3 Ay Ertelemeli 60.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Yılmaz: Enflasyonda aylık bazda düşüşler başladı
Yılmaz: Enflasyonda aylık bazda düşüşler başladı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yeni anayasa' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yeni anayasa' açıklaması
'İkinci el fiyatları yüzde 20 düştü, hayat normale döndü'
'İkinci el fiyatları yüzde 20 düştü, hayat normale döndü'
Öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değişikliği sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değişikliği sonuçları açıklandı
2024'te kaç gün resmi tatil var?
2024'te kaç gün resmi tatil var?
Devlet Bahçeli: Biz Meclis'te terörist istemiyoruz!
Devlet Bahçeli: Biz Meclis'te terörist istemiyoruz!
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Dolar'dan sonra gram altın da rekor kırıyor!
Dolar'dan sonra gram altın da rekor kırıyor!
Türk Eğitim-Sen: 71 ilde 66 bin 780 ücretli öğretmen çalıştırılıyor
Türk Eğitim-Sen: 71 ilde 66 bin 780 ücretli öğretmen çalıştırılıyor
Dolar/TL'de yeni zirve görüldü
Dolar/TL'de yeni zirve görüldü
Cevdet Yılmaz: KKM'den çıkışlar aşamalı olarak devam edecek
Cevdet Yılmaz: KKM'den çıkışlar aşamalı olarak devam edecek
MİT, PKK'nın sorumlusu Mehmet Sefa Akman'ı etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sorumlusu Mehmet Sefa Akman'ı etkisiz hale getirdi
Konut fiyatlarında düşüş sürer mi?
Konut fiyatlarında düşüş sürer mi?
Yüzde 25'e uyan çok olmadı davalar patladı
Yüzde 25'e uyan çok olmadı davalar patladı
Köpek terörüne bireysel tedbir, 'köpeksavar' satışlarında büyük artış var
Köpek terörüne bireysel tedbir, 'köpeksavar' satışlarında büyük artış var
Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Milli oyun firması Candy Crush'ı tahtından etti
Milli oyun firması Candy Crush'ı tahtından etti
GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
Borsada manipülasyon şüphesi
Borsada manipülasyon şüphesi
Bakan Tunç: Sıfatı ne olursa olsun şehit ailelerine hakaret edenlere taviz verilmeyecek
Bakan Tunç: Sıfatı ne olursa olsun şehit ailelerine hakaret edenlere taviz verilmeyecek
2024 yılı bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
2024 yılı bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
Yaralanan 15 asker ambulans uçakla Ankara'ya getirildi
Yaralanan 15 asker ambulans uçakla Ankara'ya getirildi
Gazeteci Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
Gazeteci Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
Siyasette yerel seçim mesaisi
Siyasette yerel seçim mesaisi
Borsa'dan yüzde 3,87 değer kaybı
Borsa'dan yüzde 3,87 değer kaybı
Ehliyet ve kimlik yenilemede son tarih var mı?
Ehliyet ve kimlik yenilemede son tarih var mı?
Yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağı iddiaları yalanlandı
Yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağı iddiaları yalanlandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bakan Yumaklı gıda denetimi rakamlarını açıkladı

"Bu yılki denetimlerde, yaklaşık 1 milyon 300 bin kontrol yapıldı. 17 bin 652 uygunsuzluk tespit edildi. Bunlar için yaklaşık 535 milyon liralık idari para cezası kesildi"- "243 işletme hakkında da savcılıklara suç duyurusunda bulunduk"- "Bugünden itibaren gıda satış yerlerine, üretim yerlerine 81 ilimizde eş zamanlı denetim başlatılacak. Bu denetim bir hafta süreyle devam edecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 12:58, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 12:59
Yazdır
Bakan Yumaklı gıda denetimi rakamlarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl yapılan denetimlere ilişkin, "Yaklaşık 1 milyon 300 bin kontrol yapıldı. 17 bin 652 uygunsuzluk tespit edildi. Bunlar için yaklaşık 535 milyon liralık idari para cezası kesildi." dedi.

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemede bulunan Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, bakanlık olarak insanların en temel ihtiyacı olan gıdadan sorumlu olduklarını, tarımsal üretim kadar ürünlerin güvenirliliğiyle de ilgilendiklerini söyledi.

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğünde gıda denetimlerinin en temel süreçlerinden birisi olan analizle alakalı işlemlerin yapıldığını vurgulayan Yumaklı, buranın, Türkiye'nin kamu ve özel sektördeki toplam akredite olmuş 147 laboratuvardan biri olduğu bilgisini paylaştı.

Müdürlükte 19 yıl önce 3 farklı analizle başlayan işlem sayısının şu an 262'ye çıktığını ifade eden Yumaklı, bu laboratuvarın son dönemde yurt dışına da hizmet vermeye başladığını anlattı. Yumaklı, laboratuvarın, bu altyapısıyla sadece bir analiz laboratuvarı olmaktan ayrıştığının altını çizerek, "Bakanlık ve özel laboratuvarın personellerinin eğitimi, AR-GE çalışmalarına dönük çalışmalara adeta bir okul ve sektörün diğer ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde donanıma sahip bir analiz laboratuvarımız." diye konuştu.

- "Halkımızın sağlığıyla oynayanlarla göz açtırmayacağız"

Türkiye'de gıda denetimlerinin 7 gün 24 saat devam ettiğine dikkati çeken Yumaklı, sektörel denetimlere başladıklarını ve devam ettiklerini söyledi.

Yumaklı, denetimlerden alınmış numunelerin kamuya ait 40 akredite laboratuvarda analiz edilip incelendiğini aktararak, son 21 yılda hem mevzuat hem de akredite analiz yapma konusunda Türkiye'nin kapasitesinin geliştiğini kaydetti.

Gıda sahtekarlığına karşı verilen mücadelede bu laboratuvarların önemine işaret eden Yumaklı, "Gıda denetimleri konusunda tutumumuz net. Halkımızın sağlığıyla oynayanlarla göz açtırmayacağız. Bu konuda herhangi bir tolerans söz konusu değil. Hatta son dönemde bazı şikayetlere konu olan laboratuvarları da incelemeye aldık. Hem kamu hem de özel laboratuvarların şu anda denetimleri söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

- Yılbaşı öncesi 81 ilde eş zamanlı denetim

Bu yıl gıda ve diğer ürünlerinin satış yerlerine yönelik yapılan denetimler hakkında bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu denetimlerde yaklaşık 1 milyon 300 bin kontrol yapıldı. 17 bin 652 uygunsuzluk tespit edildi. Bunlar için yaklaşık 535 milyon liralık idari para cezası kesildi. 243 işletme hakkında da savcılıklara suç duyurusunda bulunduk. Bugün de yine eş zamanlı denetime başlıyoruz. Pazar günü yeni bir yıla gireceğiz. Dolayısıyla halkımızın çokça alışveriş yaptığı gıda satış yerlerine, üretim yerlerine bugünden itibaren 81 ilimizde eş zamanlı bir denetim başlatılacak. Bu denetim bir hafta süreyle devam edecek."

Halkın güvenilir gıdaya ulaşması için Bakanlık olarak yoğun bir çaba içerisinde olduklarının altını çizen Yumaklı, bu çabanın sonuçlarını gösterdiğini, özellikle son dönemde vaka sayılarında ya da sonuçlarda gözle görülür ölçüde bir düşüş söz konusu olduğunu ifade etti.

Yumaklı, vatandaşın da birer "gıda denetçisi" olduğunu belirterek, gözlemlenen herhangi bir uygunsuzluğun kendilerine yayınlamış oldukları iletişim kanalları vasıtalarıyla bildirilmesini istedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber