Adalet Bakanı Tunç'tan 'yeni anayasa' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Anayasa'mızın darbeciler tarafından yazdırılmış olması tek başına değişmesi için yeterli sebeptir. İnşallah demokratik, kuşatıcı, temel hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü öne alan, demokratik hukuk devleti ilkesini daha da tahkim eden yeni sivil bir anayasayı 28. Dönem parlamentosunda uzlaşmayla yapmış oluruz." dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen Yargı Reformu Strateji (YRS) ve İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) Toplantısı'na, Bakan Tunç'un yanı sıra yargı mensupları, akademisyenler ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Adalet Bakanı Tunç, buradaki konuşmasında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi.

Terörle mücadeledeki kararlılıktan hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini ifade eden Tunç, terörle mücadelenin süreceğini, şehitlerin kanlarının yerde kalmayacağını söyledi. Tunç, "Hiçbir zaman terör amacına ulaşamayacak. Onları kumanda edenlerle maşa olarak kullananlarla ve bunların ülkemiz üzerindeki hain emelleriyle kararlı mücadelemiz devam edecek." diye konuştu.

İsrailli saldırganların Filistin'de bir terör örgütü gibi hareket ederek mazlumları katletmeye devam ettiğini belirten Tunç, İsrail'in insanlık suçu işlediğini, soykırım yaptığını dile getirdi.

İsrail'in bir gün insanlığın huzurunda mutlaka hesap vereceğini belirten Tunç, bu süreçte uluslararası insan hakları kuruluşlarının ne kadar etkisiz olduğunun da görüldüğünü vurguladı. Uluslararası kuruluşların artık kendini revize etmesi gerektiğini bildiren Tunç, Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında olacağını söyledi.

Tunç, "BM Soykırım Sözleşmesi'nde ifadesini bulan tüm unsurların burada gerçekleştiğini görüyoruz. İsrail'in işlediği suçların hesabının sorulacağı günler elbette gelecek. Bu saldırganlar, bu insanlık suçunu, savaş suçunu işleyenler, bu soykırımı yapanlar insanlığın huzurunda elbet hesap verecekler. Biz buna inanıyoruz." görüşünü dile getirdi.

"REFORM SÜRECİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"

İnsan Hakları Eylem Planı ve Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin daha önce de çeşitli toplantılar yaptıklarını anlatan Tunç, amaçlarının milletin yargı hizmetlerinden en etkin ve adil şekilde yararlanmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü konusundaki çalışmalara hız kazandırmak istediklerini ifade eden Tunç, daha önce açıkladıkları reform belgelerindeki hedefleri büyük oranda gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bakan Tunç, "21 yıldan bu yana hala reform yapıyorsunuz, reformları bitiremediniz" şeklinde haksız eleştiriler bulunduğunu, toplum durağan olmadığı için reform ihtiyacının da süreklilik arz ettiğini aktardı. Tunç, "Biz milletimiz için, milletimizin temel hak ve özgürlüklerden en iyi şekilde yararlanması için reform sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

AK Parti'nin 21 yıldır temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi için çalıştığını ifade eden Tunç, temel kanunlarda değişiklikler yaptıklarını, bu kanunlara bağlı birçok alt düzenlemeyi de hayata geçirdiklerini söyledi. Tunç, "Halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek demokrasimizi güçlendirdik. Daha yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşma noktasındaki reformu, milletimizin onayıyla hayata geçirmiş olduk." diye konuştu.

"MİLLETİMİZE BORCUMUZU YERİNE GETİRMİŞ OLURUZ"

Tüm bu düzenlemelere rağmen Anayasa'daki vesayetçi ruhu tam manasıyla ortadan kaldıramadıklarını dile getiren Tunç, bunun ancak yeni bir anayasa ile Anayasa'nın tamamen değişmesiyle mümkün olabileceğini bildirdi.

Anayasa'nın sadece yazılış sürecinin bile değiştirilmesi için yeterli bir sebep olduğunu ifade eden Tunç, şu değerlendirmede bulundu:

"Anayasa'mızın darbeciler tarafından yazdırılmış olması tek başına değişmesi için yeterli sebeptir. İnşallah demokratik, kuşatıcı, temel hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü öne alan, demokratik hukuk devleti ilkesini daha da tahkim eden yeni sivil bir anayasayı 28. Dönem parlamentosunda uzlaşmayla yapmış oluruz. Milletimize bu borcumuzu da yerine getirmiş oluruz."

Bakan Tunç, Avukatlık Kanunu'nda düzenlemeyle mesleğe yeni başlayan avukatların durumunun iyileştirileceğini söyledi.

TBB BAŞKANI SAĞKAN'IN KONUŞMASI

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan konuşmasında, YRS ve İHEP çalışmalarını vatandaşların hak ve özgürlüklerin genişletilmesi açısından önemli gördüklerini dile getirdi.

Sağkan, yeni dönemde YRS ve İHEP kapsamında ele alınmasını istedikleri başlıkları daha önce Adalet Bakanlığı ile paylaştıklarını anımsatarak, "Toplumda adaleti tesis eden yargı, hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmazıdır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Türkiye Cumhuriyeti'nin kapital devleti olmadığını, Türkiye'de devletin karakterini bir sınıfın değil, toplumun belirlediğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Batı devletleri gibi sermaye devleti olmadığını ifade eden Uçum, "Bizde iktidar, riske girdiği, iç ve dış baskılar olduğu için değil, toplumun ihtiyacı olduğu için devlet eliyle yargı reformlarını yapar. Mümkün olanın en iyisini yapmak için çaba gösterir. Bu çok kıymetli bir durumdur." diye konuştu.