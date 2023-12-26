Yılmaz: Enflasyonda aylık bazda düşüşler başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen 'Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı.

Ekonomik büyümenin sürdüğünü vurgulayan Yılmaz şunları söyledi:

"Son göstergeler de Türkiye ekonomisinin gücünün ve Türkiye ekonomisine güvenin en belirgin göstergeleridir. Türkiye ekonomisi, son 20 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 büyümüştür. 2023 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 oranında büyümüştür. Uluslararası tahminlere göre, bu yılın sonunda 1 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğüne ulaşmış olacağız. Satınalma Gücü Paritesi'ne göre; Türkiye ekonomisi, dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumunda. Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek için gayret sarf ediyoruz; aylık bazda düşüşler başladı, inşallah 2026 yılında da tek haneli rakama ulaşmış olacağız."

"İKİLİ TİCARET HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR"

Özbekistan ile ikili ticaretin 3,5 milyar dolara ulaştığını söyleyen Yılmaz, hedefin 5 milyar dolar olduğunu söyledi.

Yılmaz şöyle devam etti: "1700'ün üzerinde firmamız, Özbekistan'ın her bölgesinde faaliyet göstermektedir. Ancak bunlar yetmez diyoruz. Daha fazla firmanın ticaret yapması lazım. Müteahhitlerimiz Özbekistan'da çok önemli işler yapıyorlar. Bunun gelecekte daha da artacağına inanıyorum. İş birliğimiz, kazan-kazan ilkesine dayalı ve bu çerçevede bir Yatırımcılar Konseyi oluşturulmuş durumda. Önde gelen Türk şirketlerinin bu konseye üye yapılmasından da memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim."