Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1577'nci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişi sürdüren annelerden Fadime Aksu, 10 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Eyleme kararlı bir şekilde devam edeceğini ifade eden Aksu, "Buradayım ve beklemeye devam edeceğim. Çocuğum için buradayım. Evladımı alacağım." dedi.

Aksu, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Anne Nazlı Sancar da yıllardır haber alamadığı kızına duyduğu özlemi dile getirdi.

Sancar, yaz kış, yağmur çamur demeden evlatlarına kavuşma ümidiyle eylem yaptıklarını anlatarak, "Şeyma ne olur dön kızım. Burada hasretle, özlemle seni bekliyorum." ifadelerini kullandı.