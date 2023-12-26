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Ülke genelinde ilk 'ortak yazılı sınavlar' tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ülke genelindeki ilk ortak yazılı sınav, ortaokul 6. sınıflara yönelik Türkçe ve matematik dersleri için yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 16:38, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 16:40
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Ülke genelinde ilk 'ortak yazılı sınavlar' tamamlandı

Lise 9. sınıf öğrencileri, yarın Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için ülke genelinde ortak yazılı sınavlara girecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile, okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmişti.

Bu kapsamda, ortaokul ve liselerde "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" olmak üzere 3 farklı ortak yazılı sınav yapılacağı açıklanmıştı.

Yönetmelik gereğince Bakanlığın, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez hayata geçireceği uygulama kapsamında ilk sınav, bugün ortaokul 6. sınıflar için"Türkçe" ve "matematik" derslerinden yapıldı.

Ortak sınavlarda, bu öğretim yılına mahsus olmak üzere çoktan seçmeli sorular kullanıldı. 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek yazılı sınavlarda yanlış cevap sayısı, doğru cevap sayısını etkilemeyecek.

Türkçe dersi için dinleme ve konuşma sınavları ayrıca okullarda yapılacak.

- Mazeret sınavı da yapılacak

Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi, ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı bildirilecek. Ortak yazılı sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.

Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının tarihi, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ilan edilecek. Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının soru ve cevap anahtarları, ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak, sınavın uygulanması ise eğitim kurumu sınıf veya alan zümrelerince yapılacak.

Mazeret sınavlarına katılmayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacak ve öğrenci sınava katılmamış olarak değerlendirilecek.

Öğrenci velisi, 3 iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne sınav sorularına yönelik itirazı için dilekçeyle başvurabilecek.

Ortak yazılı sınav soru itirazları, ülke ve il geneli yapılan sınavlarda ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince, ilçe geneli yapılan sınavlarda ilçe milli eğitim müdürlüklerince, okul geneli yapılan sınavlarda ise okul müdürlüklerince cevaplanacak.

Ülke, il ve ilçe genelinde yapılan ortak yazılı sınavların cevap kağıtları, okullarda muhafaza altına alınacak.

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