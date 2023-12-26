Bakanlar Göktaş ve Bolat, Gaziantep'te 'Aile Akademisi'nin açılışına katıldı

Bakan Göktaş beraberinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, kamu ve özel sektör temsilcileri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle hayata geçirilen "Aile Akademisi"nin açılışına katıldı.

Mahinur Özdemir Göktaş, açılışta, Irak'ın kuzeyinde terör örgütünce yapılan saldırılarda şehit olan askerlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Ailenin önemine dikkati çeken Göktaş, "Aile, insanın hayatta sahip olabileceği en değerli hazinelerdendir. Aile, geçmiş ile gelecek, çocuk ile anne-baba, birey ile toplum arasında köprüdür. Biz, gücümüzü aileden alırız. Ailenin sahip olduğu güç ve çözüm kabiliyeti toplumsal huzurun da teminatıdır." diye konuştu.

Bakan Göktaş, ailenin temelleri güçlendiğinde toplumun temellerinin de güçlendiğini belirterek, "Güçlü aile, güçlü toplum demektir. Toplumsal yapının ve sosyal kalkınmanın sağlıklı bir şekilde devam ettirilebilmesi için aile kurumunun güçlendirilmesi önem arz etmektedir." dedi.

İletişim teknolojilerindeki dönüşümün sosyal, kültürel ve iktisadi alanlar başta olmak üzere hayatın tüm alanlarını derinden etkilediğini anlatan Göktaş, bu değişim ve dönüşümden aile kurumunun da etkilendiğini bildirdi.

Göktaş, bakanlık olarak bir taraftan aileleri bu gelişmelere karşı daha hazırlıklı kılmaya çalışırken diğer taraftan da bu değişimlerin doğuracağı risklere karşı aileleri daha dirençli ve bilinçli hale getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kötü, çirkin ve yanlışın hızla yayıldığı bu çağda iyi doğru ve güzeli içinde barından aile yapımızı ve toplumsal değerlerimizi sarsacak içeriklere karşı bilhassa medyamızı daha hassas davranmaya davet ediyorum." dedi.

Aileye gerekli önemi vermeyen toplumların ekonomik açıdan ne kadar müreffeh olursa olsun geleceğine güvenle bakamayacağını ifade eden Göktaş, "Aile yapısı, değerleri ve işlevleri bakımından alternatifi olmayan bir kurumdur. İşte tam da bu noktada ailelere rehberlik edecek, onlara gerekli destekleri sağlayacak ve aile dinamiklerini daha da sağlamlaştıracak olan Aile Akademisi'nin varlığını oldukça kıymetli buluyorum." diye konuştu.

Her zaman aile önceliğiyle hareket etmeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak aileyi koruma ve aile değerlerimize sahip çıkma anlayışı ile 2023 yılında 'aile' odağında bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Çalışmalarımızda sivil toplum, üniversiteler ve diğer tüm sosyal taraflarla iş birliğinin öneminin farkındayız. Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizi 'Türkiye Yüzyılında Ailemiz, İstikbalimiz' sloganıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde sekizincisini gerçekleştirdiğimiz aile şuramızla adeta taçlandırdık. Şurada alınan kararlar doğrultusunda hazırladığımız 'Ailenin Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı da yakın bir zamanda açıklayacağız."

"Türkiye Yüzyılı"nın ailenin yüzyılı olacağını belirten Göktaş, aile yapısını ve gençleri çağın risklerinden korumak ve gelişimlerini desteklemek için Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını söyledi.

Bakan Göktaş, aile temelli sosyal politikaları sağlam temellere dayandırmak için Aile Enstitüsü kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Ailenin güçlendirilmesi, aile değerlerinin bir sonraki nesillere bir miras gibi devredilmesi için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Şu müjdeyi de buradan vermek istiyorum. Aynı modeli inşallah İstanbul başta olmak üzere diğer illerimizde de yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları başlatacağız. Örnek bir proje. Paydaşları bir araya getirmek, bunlarla beraber aile kavramını korumak ve güçlendirmeye yönelik yapılan çalışmalar hakikaten çok kıymetli. Bazı şeyleri sıfırdan üretmeye gerek yok. Burada başarılı bir model var. Biz bunu inşallah başka illerde de yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaya başlayacağız."

- Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise toplumun çekirdeğini oluşturan ailelerin çok iyi korunması gerektiğini söyledi.

Ailenin bir liman ve sığınak olduğunu anlatan Bolat, şöyle devam etti:

"Aile bizim için bir liman ve sığınaktır. Aile, annemiz, babamız bizim için kutsal varlık olarak görmemiz gerekiyor. Bizler bu şekilde büyüdük. Dinimizin ve örfümüzün bize vaaz ettiği güzel hasletleri korursak aslında iyi bir insan, iyi bir aile sahibi ve iyi bir mümin olmayı başarabiliriz. Aile akademisi hakikaten aile müessesini zayıflatmaya çalışan cereyanlara karşı çok iyi bir liman ve sığınaktır. İşin sırrı çok basit eşlerin birbirini iyi tanımasıdır."

- Diğer konuşmacılar

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise aile kavramının toplumu oluşturduğunu ifade etti.

Gaziantep'in bu anlamda öncü şehirlerden biri olduğunu anlatan Çeber, "Toplumun özünü oluşturan aileyi korursak toplumun tamamını koruruz. Her şeyden önce bizim aileyi her türlü tehditlere karşı korumamız lazım." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise temel belediyecilik hizmetlerin yanında ön çok önem verdikleri konuların başında ailenin geldiğini söyledi.

Bireylerin arasındaki sorunların aile ortamında çözüldüğünü anlatan Şahin, "Her şeyin başında insan gelir. İnsan ise ailede büyür ve terbiye alır. Eğer biz ailemizi doğru eğitirsek o aileden olacak çocuklarda mutlaka topluma faydalı birey haline gelecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Göktaş, Bolat ve diğer protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti, binayı gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.