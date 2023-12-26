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AK Parti'de 10 il için aday belirleme istişareleri tamamlandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 büyükşehirde aday belirlemek için yürütülen istişare çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 20:42, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 20:41
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AK Parti'de 10 il için aday belirleme istişareleri tamamlandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, "Sayın genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız burada normal mesaisine devam ederken aynı zamanda illerimizle istişarelerini sürdürmeye devam ediyor. Geçen sefer ben istişareler tamamlandı demiştim, bazı yerlerde aday belirleme çalışmaları tamamlandı diye çıktı. Bu ikisi farklı şey. Bu hassasiyete dikkat etmek lazım. Dün, Konya, Kahramanmaraş, Antalya, Eskişehir'le yapıldı. Bugün Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla ve Van'la istişareler tamamlanmış olacak. Bu istişarelerin tamamlanmasından sonra ise aday belirleme daha sonraki toplantılarda ele alınacak" diye konuştu.

Yalan, yıkım siyasetine devam ediyorlar

Çelik, CHP yönetiminin teröre karşı TBMM'de hazırlanan bildiriyi imzalamamasını sert sözlerle eleştirerek özetle şunları söyledi:

"Bugün CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı konuşma, göreve geldiği günden bugüne yapılan tartışmaları netleştirmiş oldu. Beklentide olan kesimler vardı. Bir tür yalan ve yıkım siyasetine, ilke, prensip gözetmeden devam edeceği bugün netleşmiş oldu. Orada sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak haddini aşan şekilde, son derece yakışıksız şekilde hain diye bir ifade kullandı. Biz sayın Cumhurbaşkanımıza hain diyen kimler olduğunu biliyoruz. Netanyahu, PKK ve diğer terör örgütleri sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak bunları söyler. Sayın Özel'in söylediği cümleler bu kesimlerin söylediği cümlelerle aynı yere yerleşmiştir.

Sakladıklarını açığa dökerek konuştular

Netanyahu gibilerin, PKK ve benzeri terör örgütlerinin, Avrupa'daki faşistlerin sayın Cumhurbaşkanımıza kullandığı cümleleri tekrar etmeyi kendisine seçmiş ise bu Özgür Özel'in bileceği iş. Biz Türk siyasetinin lekesine üzülürüz. CHP'li vatandaşlarımıza yapılan kötülüğe üzülürüz. Bugün nefret siyaseti nasıl yapılır bunu bütün Türkiye'ye gösterecek şekilde, şimdiye kadar sakladıklarını açığa dökerek bu konuşmasını gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Devlet Bahçeli için kötü insanlar diye ifade kullandı. Kötü ve kötülük nedir çok iyi biliriz. En son hangi kötülerin Türkiye'ye hangi kötülüğü yapmak istediklerini gördük. Seçimler önce terör örgütleriyle yanyana, aynı dili kullanan, aynı bakış açısını ortaya koyan yaklaşım sergilediler. Siyasi kötülükten Türkiye'yi milletimiz oylarıyla, iradesini Cumhurbaşkanımızı seçmekten, Cumhur İttifakından yana kullanarak engelledi bu kötülüğü.

Özgür Özel CHP'ye büyük kötülük yapmış olacak

Zaten gizli pazarlıklar, bakanlıkların pazarlıklar sonucunda dağıtılması, Türkiye'ye dayatılmak istenen modelin arkasındaki gizli işbirlikleri ortaya çıkınca siyasi kötülüğün odağının hangi kadrolar olduğu ortaya çıktı. Özel'in bu cümleleri bize zarar vermez ama gördüğüm şu Özgür Özel CHP'ye büyük bir kötülük yapacak. Bu siyasi kötülüğü nasıl gerçekleştireceğine dair bugün konuşmasında ortaya koydu. 'Bedava siyaset dönemi' bitti diyor. Herhangi bir yerde doğru iş yapılıyorsa o doğruya destek vermekten uzak duracağını söylüyor. Teröre karşı ortak bildiriye imza atmadıkları zaman bu cümleyi kullandılar. Bildiri teklifi muhalefetten geldi. Grup başkanvekilimiz 'tabii ki destek veririz' dedi. Biz adrese bakmayız, ilkeye bakarız diyerekten destek verdik, Cumhur İttifakı destek verdi. CHP kendilerince her zamanki gibi ikili siyaset yapmaya çalıştılar. Bir yandan terörü kınıyormuş gibi yaparaktan bir yandan siyasi pazarlıkların önünü açacak şekilde imzayı atmamayı tercih ettiler.

Siyaset sponsorlarının kim olduğu netleşti

Bugün konuşmasında 'Biz bunu daha öncesinde mecliste okumuştuk' gibisinden bir şeyler söylüyor. Hiçbir gerekçe TBMM'de teröre karşı hazırlanan ortak bildiriye imza atmayı mazur gösteremezler. Halen CHP milletvekili olanlar, geçmişte CHP yöneticiliği yapmış kişiler açıklama yaptılar; CHP yönetiminin tutumu yanlıştır, biz bunu reddediyoruz, yanlış yapılmıştır, dediler. Geçmiş zamanlarda CHP ile anlaşamadığımız pek çok konu olsa da CHP'nin terörle mücadelede hassas olduğu dönemleri kendi siyasi hayatımızda gördük. Baykal zamanında bu konularda CHP milli meselelerde teröre karşı Türkiye'nin gücünü, kararlılığını savunma konusunda tavizsiz tavır sergilerdi. Yüce Meclisten en güçlü bildirinin çıkması önemsenen bir şeydi. Şimdi bunu 'bedava siyaset yok' diye ifade etmeye çalışıyor. Siyasetinizin sponsorunun kim olduğunu bugün net bir şekilde ifade etmiş oldunuz.

Avrupa'daki faşistlerin diliyle saldırıyorlar

Diyorlar ki, 'muhalefete muhalefet etmek iktidara destek sağlar'. Şimdi iktidarın söylediği doğru olsa bile terörle mücadelede ortak iradeye karşı çıkıp PKK'nın yanına düşmelerini bu şekilde mi ifade edecekler. Terörle mücadele konusunda kafaları karışık ve bilgisizler. Ortaya koydukları tez ve argümanlar son derece yetersiz. Bu CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımıza, milletimizin hukukuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına bir kötülük siyasetidir. Avrupa'daki faşistler hangi dille saldırıyorsa onu tercüme etmiş gibi Özgür Özel, onu cumhurbaşkanımıza kullanıyor. Bu neyin şubesidir? Biz bedava siyaset yapmıyoruz diyor, bu işlerin zihni, siyasi sponsorun ilham aldıkları yerin son derece kötü olduğunu söylemek lazım.

CHP daha önce hiç ret oyu vermemişti

Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Devlet Bahçeli'ye karşı kötü insanlar diye ifade kullanması, hem Türkiye'ye hem CHP'ye, hem egemenlik haklarımıza kötülük yapmak istiyor. Yaptıkları siyaset kalitesiz ve reddedilmesi gereken nefret siyaseti. Suriye ve Irak tezkerelerine Mehmetçiğe yetki veren tezkerelere hayırla başlayan bir süreçtir CHP'de. Daha önce CHP hiçbir şekilde ret vermişti. Bugünkü söyledikleri her cümle onları takip edecek. CHP'nin genel başkanı nasıl hareket edecek diye düşünenler bugün görmüş oldular. Özellikle CHP'de milli siyaset, milli değerler konusunda hassas olanlar, CHP'yi bu savrulmadan kurtaracak, CHP'nin tarihine bu kötülüğün yapılmasını engelleyeceklerdir."

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